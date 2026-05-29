Hoy viernes 29 de mayo, usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportan retrasos en varias líneas de la red.

Según indican, el paso de trenes es lento, lo que provoca aglomeraciones tanto en andenes como al interior de los vagones. Si tienes previsto utilizar este medio de transporte, consulta aquí el estado actual del Metro y Metrobús de la CDMX para planear mejor tu trayecto y evitar contratiempos.

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy viernes de quincena?

Línea 3, A, B son las que presentan mayores afectaciones, esto pese a que en su cuenta de X el Metro reporta avance constante.

“Llevamos 10 minutos esperando en Deportivo 18 de Marzo dirección Universidad”, “Línea 3 DETENIDA, está lleno de gente el andén en Potrero”; se lee en comentarios.

Ten en cuenta que en caso de lluvia, el Metro activa el protocolo de marcha de seguridad, lo que muchas veces duplica el tiempo de traslado habitual debido al frenado preventivo.

De acuerdo con el STC Metro, la velocidad máxima que puede alcanzar un tren es de hasta 80 kilómetros por hora. Pero, cuando llueve la reducción de velocidad es de hasta 35 km/h, con la finalidad de que el operador tenga un mejor control de la unidad.

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/cJbepxwCPS — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 29, 2026

¿Dónde consultar el avance del Metro CDMX en tiempo real?

Para obtener la información más reciente hoy, viernes 29 de mayo de 2026, puedes utilizar los siguientes canales oficiales:

Cuenta de X (antes Twitter) @MetroCDMX : Es la fuente más rápida y directa. Publican gráficos frecuentes con el tiempo de espera por línea y avisos sobre incidentes o lluvias que obligan a reducir la velocidad de los trenes.

: Es la fuente más rápida y directa. Publican gráficos frecuentes con el tiempo de espera por línea y avisos sobre incidentes o lluvias que obligan a reducir la velocidad de los trenes. App CDMX: A través del módulo de Movilidad Integrada , puedes revisar el estado del servicio y el avance de trenes desde tu celular. Está disponible para Android e iOS.

, puedes revisar el estado del servicio y el avance de trenes desde tu celular. Está disponible para Android e iOS. Sitio Web Oficial: En la sección de Estado del Servicio del portal del Metro, se muestra un resumen actualizado de la operación en toda la red.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas este viernes 29 de mayo?

Hay trabajos de rehabilitación en el tramo sur de la línea 2 que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Hay cierre en San Antonio Abad, Portales y Nativitas. Zócalo/Tenochtitlan sigue cerrada.

Considera salir con tiempo de tu casa o el uso de otras alternativas de transporte.

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