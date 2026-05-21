En la CDMX todos los días hay manifestaciones que afectan el tránsito vehicular y hoy se llevarán a cabo varios bloqueos en diferentes alcaldías, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones y salir con tiempo.

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Marcha de la comunidad politécnica

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la comunidad politécnica llevará a cabo una marcha a las 10:00 horas de la “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero y a las 11:00 horas en Escuela Superior de Economía ubicada en Av. Plan de Agua Prieta No. 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 12:00 horas en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás Prolongación Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo con destino a las Instalaciones de Canal Once en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

También habrá cierres viales en las siguientes calles y horarios:

09:00 horas en Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 223, colonia Anáhuac 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo; en Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes en Av. Insurgente Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón y en Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

09:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

09:50 horas en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Sede de la Confederación Internacional de Trabajadores en Dr. Vértiz No. 660, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92-99, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco (Plaza Roja) en Calz. del Hueso No.1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

16:00 horas en Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

17:00 horas en Av. Independencia No. 27, colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez.

17:30 horas en Tlapacoya No. 32, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Durante el día en Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Correo Mayor No. 8, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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