La Asociación Nacional Transportista, A.C y Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizarán una marcha este miércoles y se prevén cortes a la circulación en varias avenidas principales, y para que evites el tráfico te compartimos cuáles son las alternativas viales.

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Alternativas viales ante marcha de transportistas

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los transportistas marcharán hacia el Senado de la República ubicado en Paseo de la Reforma 135, esquina con Insurgentes Centro, Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez y la Fiscalía General de la República ubicada en Dr. Velasco 175, colonia Doctores.

Como alternativas viales se recomienda:

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Se tiene previsto que participen alrededor de 5 mil personas.

Metrobús con afectaciones por marcha

El Metrobús informó que se suspende el servicio de Peralvillo a Glorieta Cuitláhuac de la línea 7 debido a presencia de manifestantes. Se recomienda a los usuarios consultar el estatus del servicio en el siguiente enlace.

¿Qué exigen los transportistas?

Tanto los transportistas como los agricultores piden a las autoridades:

No incluir los granos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

Seguridad y vigilancia en las carreteras y que se implementen paraderos vigilados

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

Garantías líquidas para el pequeño transportista.

Atención a casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

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