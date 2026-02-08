¿Debes multas o impuestos? Así puedes obtener descuentos con el nuevo plan fiscal de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México arrancó el año con buenas noticias para los bolsillos de los capitalinos. Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigor un ambicioso plan de regularización fiscal diseñado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), con el que se busca que miles de contribuyentes puedan poner en orden sus cuentas sin que ello represente un golpe demoledor a su economía.

Este programa, contemplado dentro del Paquete Económico 2026, ofrece facilidades administrativas y descuentos significativos en multas, recargos y adeudos históricos. El objetivo principal es incentivar el pago voluntario y ofrecer un "borrón y cuenta nueva" para regularizar la situación de personas físicas y morales, todo esto sin la necesidad de crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas ya existentes en la capital.

Adiós a las multas de tránsito: descuentos del 90%

Uno de los puntos más atractivos de este esquema es el alivio para los conductores que han acumulado infracciones viales. Las autoridades capitalinas confirmaron que se aplicará un descuento de hasta el 90% sobre el monto principal de las multas de tránsito consideradas "no graves".

Además del descuento en la infracción, el programa elimina al 100% los recargos y actualizaciones que se hayan generado por la demora en el pago durante años anteriores. Sin embargo, es vital aclarar que este beneficio no es universal; existen excepciones claras para mantener el orden vial.

¿Qué infracciones no entran en el descuento?

Multas relacionadas con hechos de tránsito que hayan causado lesiones a terceros.

Infracciones por invasión al carril confinado del Metrobús o ciclovías.

Sanciones vinculadas a la comisión de delitos.

Manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias.

Facilidades para el pago de Predial y Agua

Para los propietarios de vivienda y pequeños comercios, el plan fiscal 2026 también ofrece una ruta clara para liquidar deudas antiguas en dos de los rubros más importantes: el impuesto predial y los derechos por suministro de agua.

La estrategia se centra en la condonación total de multas y recargos acumulados, siempre y cuando el contribuyente se comprometa a pagar lo correspondiente al ejercicio fiscal vigente (2026). Esto significa que al ponerte al corriente con el año actual, los "intereses" de años pasados desaparecen.

Además, para apoyar a los sectores más vulnerables, se implementó un esquema de Cuota Fija para inmuebles de menor valor catastral:

Vivienda: Pago único de $1,000 pesos para liquidar adeudos históricos.

Pago único de para liquidar adeudos históricos. Pequeños comercios: Pago único de $2,000 pesos para regularización.

En el caso del agua, el beneficio aplica tanto para uso doméstico como para giros comerciales específicos, eliminando el 100% de las sanciones por falta de pago en ejercicios previos.

Fechas límite y dónde realizar el trámite

Es importante que no dejes pasar el tiempo. Aunque el programa ya está activo, la Secretaría de Administración y Finanzas advirtió que ciertos estímulos tienen una vigencia limitada. Según la información oficial, algunos de estos beneficios estarán disponibles únicamente hasta el 31 de marzo de 2026.

Para aprovechar estos descuentos, no es necesario acudir a gestores externos. El gobierno capitalino ha habilitado diversos canales oficiales para que puedas consultar tu adeudo, ver el descuento aplicado y generar tu línea de captura de forma segura:

Portal electrónico: Sitio web oficial

App Móvil: Aplicación oficial de la SAF (disponible para iOS y Android).

Aplicación oficial de la SAF (disponible para iOS y Android). Kioscos: Centros de atención y kioscos de la Tesorería ubicados en plazas comerciales.

Las autoridades recomiendan revisar la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para conocer los detalles finos de las reglas de operación y asegurarse de cumplir con todos los requisitos para ser elegible en este programa de saneamiento financiero.