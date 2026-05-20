La UNAM reveló que aunque en los próximos días se tiene previsto que aumente la temperatura en la capital no se prevén muchas contingencias como en años anteriores; sin embargo es importante mantener un monitoreo de la calidad del aire y hoy aunque es aceptable el riesgo es moderado.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy hay presencia de partículas contaminantes PM2.5 que se originan por la combustión de vehículos, incendios y la industria. Estas son muy pequeñas y pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo debido a que la nariz y garganta no pueden filtrarlas.

Hasta el momento no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

El Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas establece tres fases:

Precontingencia: Se activa cuando el índice de contaminantes alcanza niveles cercanos a los 150 puntos y se recomienda evitar realizar actividades al aire libre.

Fase 1: Aplica cuando la concentración de ozono supera los 155 puntos o las partículas PM10 o PM2.5 rebasan los 150 puntos. Hay restricciones vehiculares y se sugiere suspender actividades físicas y recreativas al aire libre.

Fase 2: Es la alerta máxima y ocurre cuando se superan los 200 puntos. Se suspenden todas las actividades deportivas y eventos masivos al aire libre. Salen de circulación hasta el 50% de las motos y se endurecen las restricciones del programa Hoy No Circula.

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