Camión se queda sin frenos y provoca carambola en Álvaro Obregón

Además de una noche de fuertes lluvias en la Ciudad de México, esta noche también se registró un severo accidente luego de que una unidad del transporte público se quedó sin frenos y chocó contra varios vehículos.

El accidente ocurrió en la calle 10 y Periférico en la alcaldía Álvaro Obregón; el camión impactó con autos y con una estación de gasolina.

Pasajeros resultaron lesionados tras el impacto; además un vehículo compacto plata quedó completamente destruido.a

En total, de acuerdo con cifras de las autoridades, fueron 14 las personas heridas que requirieron atención médica.