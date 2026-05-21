¿Siguen los retrasos? Durante la noche del miércoles 20 de mayo, la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX sufrió la caída de un plafón en la zona de vías en la estación Xola; sin embargo, el servicio ya es fluido durante este jueves 21.
No obstante, los retrasos sí siguen en la mayoría de las líneas, especialmente en la 9 y A, debido a que las autoridades tuvieron que retirar un tren de las vías, lo cual ya ha provocado demoras de entre 15 y 20 minutos, de acuerdo a las quejas de usuarios en redes sociales.
Las autoridades aseguran que la circulación es constante en toda la red; sin embargo, sí hay alta afluencia en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 12, A y B.
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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 21 de mayo?
Así avanza el Metro CDMX este jueves:
- Retrasos de más de 10 minutos en la línea 1 en dirección Observatorio
- Retrasos de más de 10 minutos en la línea 2
- Retrasos de 10 minutos en la línea 3; agilizan circulación y salida de los trenes desde las terminales
- Retrasos de 10 minutos en la línea 4 y comienzan a llenarse las estaciones
- Retrasos de 10 minutos en la línea 7
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 9 tras la revisión de un tren; autoridades piden a los usuarios permitir el libre cierre de puertas
- Retrasos de 10 minutos en la línea 12, especialmente en dirección Mixcoac
- Retrasos de más de 15 minutos en la línea A tras la revisión de un tren; desalojaron unidades en la estación Peñón
- Retrasos de 10 minutos en la línea B
Además, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas, todas de la línea azul, permanecen cerradas.
Así avanza el Metrobús CDMX hoy jueves 21 de mayo
En tanto, el servicio del Metrobús CDMX sigue con afectaciones debido a la presencia de manifestantes y obstrucciones de carril:
Línea 1
- Sin servicio en la estación Perisur (dirección Indios Verdes) debido a mantenimiento
Línea 4 Ruta Sur
- Servicio con desvío por México-Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento
- Sin servicio en Plaza de la República a Vocacional 5; además tampoco opera la estación San Pablo debido a una intervención
Sal con tiempo y evita llegar tarde a tus compromisos del día.
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