¿Siguen los retrasos? Durante la noche del miércoles 20 de mayo, la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX sufrió la caída de un plafón en la zona de vías en la estación Xola; sin embargo, el servicio ya es fluido durante este jueves 21.

No obstante, los retrasos sí siguen en la mayoría de las líneas, especialmente en la 9 y A, debido a que las autoridades tuvieron que retirar un tren de las vías, lo cual ya ha provocado demoras de entre 15 y 20 minutos, de acuerdo a las quejas de usuarios en redes sociales.

Las autoridades aseguran que la circulación es constante en toda la red; sin embargo, sí hay alta afluencia en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 12, A y B.

#MetroAlMomento:



La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 12, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada con implementación de maniobra de dosificación de usuarios.



Personal del sistema se encuentra apoyando para agilizar el servicio en… pic.twitter.com/1aWXnzjAlf — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 21, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 21 de mayo?

Así avanza el Metro CDMX este jueves:

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 1 en dirección Observatorio

en dirección Observatorio Retrasos de más de 10 minutos en la línea 2

Retrasos de 10 minutos en la línea 3 ; agilizan circulación y salida de los trenes desde las terminales

; agilizan circulación y salida de los trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 4 y comienzan a llenarse las estaciones

y comienzan a llenarse las estaciones Retrasos de 10 minutos en la línea 7

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 9 tras la revisión de un tren; autoridades piden a los usuarios permitir el libre cierre de puertas

tras la revisión de un tren; autoridades piden a los usuarios permitir el libre cierre de puertas Retrasos de 10 minutos en la línea 12 , especialmente en dirección Mixcoac

, especialmente en dirección Mixcoac Retrasos de más de 15 minutos en la línea A tras la revisión de un tren; desalojaron unidades en la estación Peñón

tras la revisión de un tren; desalojaron unidades en la estación Peñón Retrasos de 10 minutos en la línea B

Además, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas, todas de la línea azul, permanecen cerradas.

Así avanza el Metrobús CDMX hoy jueves 21 de mayo

En tanto, el servicio del Metrobús CDMX sigue con afectaciones debido a la presencia de manifestantes y obstrucciones de carril:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur (dirección Indios Verdes) debido a mantenimiento

Línea 4 Ruta Sur

Servicio con desvío por México-Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

por México-Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento Sin servicio en Plaza de la República a Vocacional 5; además tampoco opera la estación San Pablo debido a una intervención

Sal con tiempo y evita llegar tarde a tus compromisos del día.

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