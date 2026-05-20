Así se aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 21 de mayo

Para temor de muchos, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad durante este jueves 21 de mayo de 2026, por lo que te recomendamos seguir las recomendaciones de autoridades y evitar multas.

Recuerda que en caso de no cumplir con este programa puede hacerte acreedor de multas de hasta 3 mil pesos.

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Autos que no circulan este jueves 21 de mayo

Autos con engomado verde y holograma de verificación 1 y 2 .

con . Autos con terminación de placas 1 y 2 .

con . Autos con placas foráneas y pase turístico.

Recuerda que este programa se aplica de 5:00 a 22:00 horas. Si tu auto cumple con alguna de las características mencionadas anteriormente, no salgas a calles de la CDMX y Edomex con él, evita multas.

¿Qué autos quedan exentos del programa Hoy No Circula?

Tanto en la CDMX como en el Estado de México y otros estados de la república, existe una forma de librar las regulaciones del programa Hoy No Circula, además del Doble Hoy No Circula cuando se llegue a activar Contingencia Ambiental.

Se trata del holograma “E”, de exento , que se otorga a vehículos híbridos y eléctricos, a continuación te explicamos cuáles son los tipos de auto que pueden aprovechar esta ventaja:

Auto eléctrico (EV) : Quedan exentos de manera permanente de verificación vehicular y programa Hoy No Circula .

: Quedan exentos de manera permanente de verificación vehicular y programa . Auto híbrido (HEV) : Quedan exentos de verificación vehicular y programa Hoy No Circula por al menos 6 años, con posibilidad de extenderse un año si cumple con condiciones electromecánicas favorables.

: Quedan exentos de verificación vehicular y programa por al menos 6 años, con posibilidad de extenderse un año si cumple con condiciones electromecánicas favorables. Auto híbrido enchufable (PHEV): Quedan exentos de verificación vehicular y programa Hoy No Circula por al menos 6 años, con posibilidad de extenderse un año si cumple con condiciones electromecánicas.

Desde febrero pasado, los autos microhíbridos, o mild-hybrid, ya no cuentan con este beneficio y estarán sujetos al programa de verificación vehicular como otros autos con motor de combustión interna.