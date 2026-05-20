Se aproxima el mes de junio, época mundialista, pero que no por eso exenta de responsabilidades a los propietarios de automóviles, pues esto significa que hay que ponerse al corriente con obligaciones como la verificación.

Si tu auto cuenta con motorización de combustión interna y está emplacado en la CDMX, es importante que conozcas cuándo le corresponde pasar por la verificación vehicular semestral.

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Autos que deben verificar en el mes de junio 2026

De acuerdo con el calendario de verificación vehicular de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), estos son los autos que deben verificar durante este mes de junio 2026:

Autos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul (Último mes para verificación del primer semestre 2026).

¿Cuánto cuesta el trámite de verificación vehicular en CDMX?

De acuerdo con la Sedema, el costo de este trámite es de $738, sin importar el holograma de verificación que obtenga el auto.

Recuerda que en caso de que el auto sea rechazado, cuentas con un periodo de 30 días naturales para repetir la prueba sin costo adicional.

Considera esta información en caso de que haya sido rechazado por alguna causa menor, como problemas de aceite o de afinación.

¿Cuál es la multa por no verificar en el mes que me corresponde?

De acuerdo con el reglamento de tránsito capitalino, la sanción equivalente a no verificar a tiempo equivale a 20 UMAs, que en 2026 equivale a $2,250, aproximadamente.

Esta sanción aplica si el auto se lleva a verificar fuera del periodo que le corresponde a cada engomado y dígito de terminación de la placa.

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