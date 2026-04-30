Tener una mascota no solo es darle comida, agua y afecto, también es importante que tengan todas sus vacunas, que los esterilices y los desparasites, por ello, en el Centro de Atención a la Salud Animal se brindan servicios gratuitos para mascotas.

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¿Qué servicios gratuitos brindan?

En este lugar se ofrecen servicios gratuitos como consulta general, esterilización y desparasitación para perros y gatos.

Requisitos para esterilizar a mi mascota

Para la esterilización es necesario que el perro o gato tenga un ayuno de 10 a 12 horas, ser mayor de 6 meses y menor de 7 años. Debe estar saludable y no estar en celo ni amamantando. En el caso de los gatos es necesario llevarlos en caja con orificios o bolsa de malla y los perros deben ir con bozal obligatorio.

Es importante que los tutores lleven una cobija o manta para después de la cirugía y que cuenten con tiempo para la entrega de mascota.

Ubicación y horario del Centro de Atención a la Salud Animal

El Centro de Atención a la Salud Animal se encuentra ubicado en el Parque de las Juventud en Calle Sur 118, esquina Calle 4 en la colonia Tolteca.

Cuenta con un horario de servicio de lunes a viernes de las 08:00 a las 14:00 horas y sábados y domingos de las 09:00 a las 18:00 horas.

Es importante que tomes en cuenta que de las 08:00 a las 10:30 horas se dan consultas y de las 10:30 a las 13:30 horas se realizan cirugías.

Si necesitas más información puedes llamar al número 55 5276 6700 extensión 3520.