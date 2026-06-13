El Programa Autonomía Económica de las Mujeres tiene como objetivo brindar apoyos apara que las mujeres sean económicamente solventes a través de cursos y talleres con validez curricular y si quieres ser beneficiaria y recibir apoyos económicos te decimos cómo registrarte.
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¿En qué consiste el Programa Autonomía Económica de las Mujeres?
Para este programa se busca que participen mujeres con mayor vulnerabilidad y potencial de desarrollo como emprendedoras o trabajadoras a través de las siguientes formas:
- Capital semilla que brinda 25 mil pesos para las mujeres que tengan un proyecto de negocio, autoempleo o emprendimiento verificable.
- Microcrédito de 10 mil a 100 mil pesos para quienes tienen una nano, micro o pequeña empresa o negocio en búsqueda de crecimiento.
- Empleo para unirse a empresas comprometidas con la inserción o reinserción laboral que por diversas circunstancias no han encontrado empleo.
Requisitos y beneficios del programa para mujeres
Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mujer
- Tener 18 años o mas
- Ser mexicana
- Residir en la CDMX
Contar con:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir)
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses
- Carta compromiso proporcionada por la Secretaría de las Mujeres
- Formato de descripción del negocio o actividad productiva
Además, todas las mujeres que formen parte de la Red de Autonomía Económica son acompañadas y capacitadas en economía autogestiva.
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