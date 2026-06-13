El Programa Autonomía Económica de las Mujeres tiene como objetivo brindar apoyos apara que las mujeres sean económicamente solventes a través de cursos y talleres con validez curricular y si quieres ser beneficiaria y recibir apoyos económicos te decimos cómo registrarte.

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¿En qué consiste el Programa Autonomía Económica de las Mujeres?

Para este programa se busca que participen mujeres con mayor vulnerabilidad y potencial de desarrollo como emprendedoras o trabajadoras a través de las siguientes formas:

Capital semilla que brinda 25 mil pesos para las mujeres que tengan un proyecto de negocio, autoempleo o emprendimiento verificable.

que brinda para las mujeres que tengan un proyecto de negocio, autoempleo o emprendimiento verificable. Microcrédito de 10 mil a 100 mil pesos para quienes tienen una nano, micro o pequeña empresa o negocio en búsqueda de crecimiento.

para quienes tienen una nano, micro o pequeña empresa o negocio en búsqueda de crecimiento. Empleo para unirse a empresas comprometidas con la inserción o reinserción laboral que por diversas circunstancias no han encontrado empleo.

Requisitos y beneficios del programa para mujeres

Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer

Tener 18 años o mas

Ser mexicana

Residir en la CDMX

Contar con:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses

Carta compromiso proporcionada por la Secretaría de las Mujeres

Formato de descripción del negocio o actividad productiva

Además, todas las mujeres que formen parte de la Red de Autonomía Económica son acompañadas y capacitadas en economía autogestiva.

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