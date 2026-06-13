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Expredio de la PGR en la colonia Ampliación Guerrero amenaza la salud de los vecinos tras las lluvias en CDMX

Vecinos denuncian ante las cámaras de adn Noticias un foco de infección generado por la temporada de lluvias en la alcaldía Cuauhtémoc; el culpable es un expredio de la PGR.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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