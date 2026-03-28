Gasto promedio de los mexicanos en comida y servicios para sus gatos y perros

Cada vez es más común que las personas inviertan en el cuidado de sus mascotas y por ello, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB) dio a conocer cuánto gastan al mes las familias en sus perros y gatos.

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¿Cuánto gastan mensualmente los mexicanos en sus mascotas?

El mercado de las mascotas está teniendo un importante crecimiento pues las personas compran desde alimentos y servicios hasta juguetes, cuidadores y pensiones. De acuerdo con Daniel Cosìo, vicepresidente de la sección Amascota, en promedio en el alimento para perro se gastan 462 pesos mas 267 de accesorios y 358 pesos en aseo. Aunado a costos adicionales como paseador con 587 pesos da un promedio de mil 674 pesos mensuales por lomito.

Mientras que en el caso de los gatos el gasto en comida es de alrededor de 306 pesos, 250 pesos en juguetes, 348 en aseo y alrededor de 400 pesos en una pensión. Esto da un total de mil 300 pesos aproximadamente.

Otro gasto considerable es el veterinario donde el costo varía entre los 700 y mil 200 pesos según la clínica y los tratamientos pueden elevar la factura hasta los 50 mil pesos.

Aumentan ventas de alimento para mascotas

Un análisis reveló que en 2025, la venta de alimentos para mascotas creció un 6.5% en comparación con el año anterior superando el 3.5 registrado en 2024 y el repunte se concentró en las marcas masivas premium. El 10.5% es en alimentos húmedos donde los gatos lideran la expansión.

Sin embargo, a pesar de la inversión que muchos dueños de mascotas realizan esto solo cubre el 44% de las necesidades calóricas de las mascotas, el 56% restante queda desatendido por dietas desbalanceadas, mitos sobre alimentos industriales y el habito de dar comida humana.

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