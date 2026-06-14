Colectivos de familiares desaparecidos, integrantes de la Amnistía Internacional de México y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizarán por calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy 14 de junio y provocarán bloqueos.

Nuevamente la alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada por los cierres viales en avenida Paseo de la Reforma, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llama a los conductores a tomar precauciones.

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¿De dónde saldrá la marcha de la Amnistía Internacional de México?

Este domingo Amnistía Internacional México realizará una marcha para exigir un alto a la guerra en Gaza y no se descarta que se sumen otras organizaciones y colectivos de apoyo. La movilización tiene previsto salir a las 9:30 de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué calles afecta la CNTE en CDMX?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentrarán desde las 10:00 de la mañana en la calle Belisario Domínguez No.32, colonia Centro Histórico.

Otros bloqueos hoy 14 de junio en CDMX

El colectivo Hasta Encontrarles CDMX se reunirá desde las 10:00 de la mañana en la Glorieta del Ahuehuete, avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. No se descarta que se sumen otras organizaciones en apoyo.

se reunirá desde las 10:00 de la mañana en la Glorieta del Ahuehuete, y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. No se descarta que se sumen otras organizaciones en apoyo. A las 14:00 horas, la Resistencia Vamos México se manifestará para visibilizar la crisis de más de 133 mil personas desaparecidas en México y para exigir justicia, en el Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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