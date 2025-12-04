¿Sin plan para el fin? Lánzate a la Caravana Navideña de Combis 2025 en CDMX; rutas y horarios

Si todavía no tienes plan para este fin de semana está información te va a interesar, pues se anunció que este próximo domingo 7 de diciembre se estará llevando a cabo la Caravana Navideña de Combis 2025 en la Ciudad de México (CDMX), esto en un evento completamente abierto para todos los miembros de la familia.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se dieron a conocer todos los detalles de este evento, el cual estará iluminado y decorado con luces, adornos y personajes navideños queridos tanto por niños como por adultos.

🎄 ¡Ya se siente la Navidad en TV Azteca (@Azteca)! Ricardo Salinas (@RicardoBSalinas), presidente de @gruposalinas, junto a su hijo Benjamín (@SalinasBenjamin), vicepresidente de la empresa, encabezaron el tradicional encendido del árbol



Aquí te contamos los detalles 🧵 pic.twitter.com/C5NjKQo86z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora empieza la Caravana Navideña de Combis?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la Caravana Navideña de Combis dará inicio en punto de las 18:00 horas con la movilización de vehículos clásicos de la marca alemana Volkswagen.

Vale la pena señalar que este desfile se ha colocado como uno de los más esperados por todos los miembros de la familia, pues en él, tanto adultos como pequeños podrán disfrutar de las celebraciones por la temporada de Navidad , así como ver algunos de los autos clásicos más espectaculares en la capital del país.

Ruta de la Caravana de Combis en CDMX

La caravana saldrá en punto de las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México (CDMX), esto con la finalidad de llegar hasta el Monumento a la Revolución en donde iniciará el ambiente festivo con las y los participantes.

Mundo Mezcal: Festival del Agave, Tierra y Sazón tendrá música, comida y bebidas para deleitar tu paladar [VIDEO] Durante el evento habrá catas de mezcal, conferencias, talleres, gastronomía y música en vivo y podrás disfrutar de varios productos hechos en México.

¿Cómo son adornadas las Combis para la caravana?

Cada uno de los conductores acudirá a la Caravana Navideña de Combis con adornos y temáticas diferentes, sin embargo, este evento ha destacado gracias a las decoraciones en la carrocería y en el interior de los vehículos.

Tan solo el pasado 2024, en el evento participaron Combis adornadas con adornos inflables, luces, nochebuenas, cuernos de reno, Santa Claus y demás artículos típicos de esta temporada navideña .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.