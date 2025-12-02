Árbol de Navidad estilo británico 2025: Cómo decorar la casa con elegancia real
La nueva moda navideña se centra en la tradición y el lujo accesible. Conoce los detalles vintage y la iluminación adecuada para un ambiente sofisticado.
La Navidad 2025 tiene una tendencia para el árbol inspirado en las mansiones británicas y sus tradicionales salones decorados con elegancia clásica. El estilo, de colores profundos, materiales nobles y detalles vintage, crean ambientes cálidos y sofisticados. Este enfoque se expande a toda la casa y marca la pauta en decoración estacional.
Interioristas de Reino Unido y Estados Unidos coinciden en que este estilo dominará la temporada gracias a su estética atemporal y a su capacidad de transformar cualquier espacio en un escenario navideño digno de la realeza.
Árbol de Navidad al estilo británico: Claves imprescindibles
- Colores principales: Burdeos, verde bosque y dorado envejecido, con toques modernos de azul medianoche o gris perla
- Iluminación: Luces cálidas colocadas desde el interior hacia afuera para un brillo uniforme y acogedor
- Velas reales o LED: Aportan romanticismo; si usas velas verdaderas, elige modelos con clip metálico para las ramas
- Lazos de terciopelo: En burdeos, verde oscuro o dorado viejo. Los lazos grandes en caída crean volumen y elegancia
- Cintas tartán: En rojo-verde o rojo-azul, ideales como guirnaldas o para lazos informales con sello británico
- Frutos decorativos: Manzanas rojas, peras doradas, piñas pintadas o granadas; aportan abundancia y combinan con la paleta clásica
- Adornos vintage o de cristal: Bolas lisas, campanas doradas, ángeles, soldaditos de plomo y el tradicional pickle escondido
- Topper clásico: Sustituye la estrella por una corona de laurel con lazo tartán o una estrella de Belén en dorado mate
¿Cómo extender el estilo a toda la casa?
La tendencia incluye coronas de puerta con naranjas secas, acebo y lazos de terciopelo. En interiores se usan guirnaldas naturales en escaleras y chimeneas. Cojines burdeos, mantas de lana y velas aromáticas completan el ambiente.
La mesa navideña sigue el mismo concepto:
- Tartán
- Vajilla blanca con filo dorado
- Centros con frutas de temporada
Este look ofrece armonía visual y se mantiene vigente año tras año.
¿Por qué es la tendencia decorativa de 2025?
El estilo británico se populariza por su mezcla de tradición y lujo accesible. Las redes sociales impulsan esta estética, que conecta con el deseo de crear hogares acogedores.
Expertos de interiorismo explican que su éxito se debe a la sensación de “residencia clásica” que genera sin requerir grandes inversiones, solo elementos bien elegidos.
Galletas británicas y contraste escandinavo
La tendencia también incluye experiencias culinarias. Las galletas shortbread se preparan con mantequilla, azúcar y harina; las ginger biscuits combinan jengibre, miel y especias.
Quienes prefieren un toque nórdico pueden integrar elementos hygge como madera clara, ramas naturales y velas blancas, que contrastan con la estética británica.
