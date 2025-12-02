inklusion.png Sitio accesible
Árbol de Navidad estilo británico 2025: Cómo decorar la casa con elegancia real

La nueva moda navideña se centra en la tradición y el lujo accesible. Conoce los detalles vintage y la iluminación adecuada para un ambiente sofisticado.

Árbol de Navidad
Getty Images
2 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La Navidad 2025 tiene una tendencia para el árbol inspirado en las mansiones británicas y sus tradicionales salones decorados con elegancia clásica. El estilo, de colores profundos, materiales nobles y detalles vintage, crean ambientes cálidos y sofisticados. Este enfoque se expande a toda la casa y marca la pauta en decoración estacional.

Interioristas de Reino Unido y Estados Unidos coinciden en que este estilo dominará la temporada gracias a su estética atemporal y a su capacidad de transformar cualquier espacio en un escenario navideño digno de la realeza.

Árbol de Navidad al estilo británico: Claves imprescindibles

  • Colores principales: Burdeos, verde bosque y dorado envejecido, con toques modernos de azul medianoche o gris perla
  • Iluminación: Luces cálidas colocadas desde el interior hacia afuera para un brillo uniforme y acogedor
  • Velas reales o LED: Aportan romanticismo; si usas velas verdaderas, elige modelos con clip metálico para las ramas
  • Lazos de terciopelo: En burdeos, verde oscuro o dorado viejo. Los lazos grandes en caída crean volumen y elegancia
  • Cintas tartán: En rojo-verde o rojo-azul, ideales como guirnaldas o para lazos informales con sello británico
  • Frutos decorativos: Manzanas rojas, peras doradas, piñas pintadas o granadas; aportan abundancia y combinan con la paleta clásica
  • Adornos vintage o de cristal: Bolas lisas, campanas doradas, ángeles, soldaditos de plomo y el tradicional pickle escondido
  • Topper clásico: Sustituye la estrella por una corona de laurel con lazo tartán o una estrella de Belén en dorado mate

¿Cómo extender el estilo a toda la casa?

La tendencia incluye coronas de puerta con naranjas secas, acebo y lazos de terciopelo. En interiores se usan guirnaldas naturales en escaleras y chimeneas. Cojines burdeos, mantas de lana y velas aromáticas completan el ambiente.

La mesa navideña sigue el mismo concepto:

  • Tartán
  • Vajilla blanca con filo dorado
  • Centros con frutas de temporada

Este look ofrece armonía visual y se mantiene vigente año tras año.

¿Por qué es la tendencia decorativa de 2025?

El estilo británico se populariza por su mezcla de tradición y lujo accesible. Las redes sociales impulsan esta estética, que conecta con el deseo de crear hogares acogedores.

Expertos de interiorismo explican que su éxito se debe a la sensación de “residencia clásica” que genera sin requerir grandes inversiones, solo elementos bien elegidos.

Galletas británicas y contraste escandinavo

La tendencia también incluye experiencias culinarias. Las galletas shortbread se preparan con mantequilla, azúcar y harina; las ginger biscuits combinan jengibre, miel y especias.

Quienes prefieren un toque nórdico pueden integrar elementos hygge como madera clara, ramas naturales y velas blancas, que contrastan con la estética británica.

Navidad
