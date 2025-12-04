inklusion.png Sitio accesible
Aprueban cobro del 2% a repartidores de aplicación en CDMX

La Suprema Corte aprobó el cobro de 2% a repartidores de aplicaciones y aunque el impuesto va dirigido a plataformas, trabajadores aseguran que afectará considerablemente.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • El impuesto de "% es por concepto de aprovechamiento derivado del uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México.
  • Los repartidores pagan IVA, ISR, Seguro Social y ahora este 2% extra.
  • Los trabajadores señalan que cada vez les ponen más impuestos y su trabajo se vuelve más complicado en temas económicos.
CDMX
