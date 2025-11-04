inklusion.png Sitio accesible
Seguiagua repara megafuga de agua sobre Periférico Oriente

La megafuga de agua se originó sobre Periférico Oriente a la altura de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa.

Publicado por: Yael Toribio

  • La megafuga se registró sobre Periférico Oriente casi al cruce con Avenida Revolución
  • Se reportan cientos de litros perdidos en las últimas horas
  • La megafuga se generó desde el fin de semana en un tubo de 48 pulgadas
  • Vecinos se han visto afectados por la fuga registrada
  • Autoridades de Segiagua continúan laborando para detener la fuga
CDMX
