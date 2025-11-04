Seguiagua repara megafuga de agua sobre Periférico Oriente
La megafuga de agua se originó sobre Periférico Oriente a la altura de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa.
Publicado por: Yael Toribio
- La megafuga se registró sobre Periférico Oriente casi al cruce con Avenida Revolución
- Se reportan cientos de litros perdidos en las últimas horas
- La megafuga se generó desde el fin de semana en un tubo de 48 pulgadas
- Vecinos se han visto afectados por la fuga registrada
- Autoridades de Segiagua continúan laborando para detener la fuga