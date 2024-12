Este es el verdadero vínculo entre las luces de Navidad y la felicidad, según un estudio

En 1882, Edward Johnson revolucionó la época decembrina al introducir las series de luces. Más allá de ser un simple adorno festivo, un estudio reveló el verdadero vínculo entre las luces de Navidad y la felicidad, ya que estas decoraciones tienen un impacto profundo en nuestras emociones y bienestar.

Según la psicóloga estadounidense Deborah Serani, las luces y los colores brillantes estimulan la dopamina, conocida como la “hormona de la felicidad”, lo que genera una sensación de bienestar y alegría. Este fenómeno no es casual: la combinación de luz, color y el ambiente festivo crea una experiencia multisensorial que afecta positivamente nuestro estado de ánimo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu manos.

¿Cuál es la influencia de los colores de las luces de Navidad y la felicidad?

Además, la cromoterapia, una técnica que utiliza los colores como herramienta terapéutica, sugiere que los tonos brillantes pueden aumentar nuestros niveles de energía y felicidad. Por ejemplo, colores cálidos como el rojo y amarillo suelen asociarse con alegría y vitalidad, mientras que el verde y el azul evocan calma y serenidad. Sin embargo, no todo es ciencia, ya que la nostalgia juega un papel clave.

Para muchos, la Navidad evoca recuerdos de momentos felices , inocencia y unión familiar, reforzando ese vínculo emocional con las luces y decoraciones.

La decoración y luces de Navidad y la sensación de bienestar

El fenómeno del “cocooning”, popularizado en los años 80, ha cobrado relevancia nuevamente en los últimos años. Con el hogar convertido en un espacio central durante los confinamientos por la pandemia, decorar con luces navideñas se ha transformado en una manera de crear un ambiente cálido y acogedor, de acuerdo con el artículo “ The science of why holiday lights bring us joy” .

Este acto no solo mejora el estado de ánimo, sino que también ayuda a que la gente se sienta conectada con nuestro entorno y con quienes comparte su hogar.

Un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology revela que la decoración navideña tiene un efecto positivo en las relaciones vecinales. Las personas que decoran sus hogares para estas fechas suelen ser percibidas como más accesibles, amigables y sociables, fomentando un mayor sentido de comunidad.

Según David H. Rosmarin, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, el estrés típico de las fiestas decembrinas ha disminuido debido a expectativas sociales más bajas después de la pandemia de Covid-19.

Lo que ha dado paso a un enfoque más empático, donde la aceptación de las dificultades humanas se vuelve central. En lugar de preocuparse por la perfección de los regalos o decoraciones, la gente se conecta más desde la autenticidad, lo que reduce la presión y les permite disfrutar de la temporada con mayor plenitud y gratitud.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.