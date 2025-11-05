Líneas del Metro con retrasos de 10 minutos; Metrobús con aglomeraciones y cierre de estación

Todos los días miles de personas utilizan el transporte público para trasladarse a su escuela o trabajo y para que llegues a tiempo a tu destino en adn Noticias te decimos cómo va el avance del Metro y Metrobús CDMX hoy 5 de noviembre.

¿Cómo va el avance del Metro hoy?

Mediante redes sociales el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B registran retrasos de hasta 6 minutos y aglomeraciones.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/4namMuZ6Va — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2025

Usuarios indicaron que en la línea 8 en la estación Constitución hay un tren lleno y no avanza. En la línea 2 hay retrasos de 10 minutos. Además, en la línea 12 hay aglomeraciones, la estación Tláhuac está llena. En la línea A los trenes están tardando en abordar hasta 10 minutos. El convoy en Pantitlán esta detenido. En la línea 1 los trenes se quedan detenidos con dirección a Observatorio y en la línea B los trenes no avanzan.

Líneas del Metrobús con afectaciones

De acuerdo con el Metrobús , continúa cerrada la estación Xola en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones si van a usar la línea 2.

Además, usuarios señalan que en la línea 1 hay aglomeraciones en la estación Indios Verdes. En la línea 2 hay retrasos en la estación Tepalcates. Hay pocas unidades con dirección a Colonia del Valle y Dr. Gálvez.

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad desde la app?

La Tarjeta de Movilidad Integrada se puede recargar desde la AppCDMX , y con un teléfono celular que tenga tecnología NFC. Solo debes hacer lo siguiente:



Descarga y abre la AppCDMX

Selecciona Recarga Transporte

Acerca tu Tarjeta MI a la parte trasera de tu celular

Elige el monto y método de pago

Acredita tu recarga acercando la tarjeta a tu celular y listo

La tarjeta tiene un costo de 15 pesos y el pasaje del Metro cuesta 5 pesos y del Metrobús 6 pesos.

