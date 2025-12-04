Acción con causa: CDMX inicia “Operativo Perrito Peregrino”; buscan ayuda de la ciudadanía para resguardo

Con la finalidad de atender a los cientos de animales que año con año son abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe por las y los peregrinos , la Agencias de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan CDMX) dio a conocer que se pondrá en marcha el “Operativo Perrito Peregrino” este 2025.

De acuerdo con lo mencionado por esta agencia dedicada a la protección y resguardo animal, el operativo se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre y se busca ofrecer refugios y hogares temporales a los lomitos que sean dejados en el abandono tras las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Medero (GAM).

¿Organizas una peregrinación rumbo a la Basílica? 🚶‍♀️🙏 Estas son las recomendaciones esenciales de salud, seguridad y movilidad para que todos lleguen con bien este diciembrehttps://t.co/q9Urs4UTA7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 20, 2025

¿Cómo es el Operativo Perrito Peregrino?

Más allá de poder encontrar un hogar temporal para las y los ejemplares afectados, el “Operativo Perrito Peregrino” también busca acompañar en las rutas de madrugada a los lomitos , así como donar alimento para su atención y apoyo en el traslado de los animales.

A través de las redes sociales oficiales de Agatan CDMX, se informó que el operativo busca lo siguiente:

Hogares temporales

Acompañamiento durante la madrugada (en las fechas antes mencionadas)

Donación de alimentos

Apoyo en la promoción para encontrar familias adoptivas definitivas

Apoyo con el paseo de los animales mientras estén en resguardo del gobierno

¿Cómo registrarse para ser ayudante en el operativo de la Agatan?

De acuerdo con la Agencia de Atención Animal de la capital del país, para poder ser parte de este operativo con causa en favor de los lomitos , las y los interesados se pueden registrar mandando un correo a las direcciones coordinacion.agatan@gmail.com y al ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx.

Será a través de ese medio, que las autoridades de Agatan se pondrán en contacto con las personas que realizaron el registro para definir las formas de trabajo y los pasos a seguir con el “Operativo Perritos Peregrinos”.

Cientos de perros son abandonados al año durante peregrinaciones

Es importante mencionar cifras extraoficiales, estiman que cada año se abandonan entre 100 y 200 perritos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, esto en medio de las actividades organizadas por las y los peregrinos.

