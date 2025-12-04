CDMX aplicará condonación del 100% en predial 2026 para algunos beneficiarios

El Gobierno de la Ciudad de México alista una serie de beneficios fiscales que podrían aliviar la carga económica de millones de habitantes a partir de 2026. Las medidas forman parte del Paquete Fiscal enviado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso capitalino, donde aún deberá ser discutido y aprobado antes de que concluya 2025.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Descuentos del 100% en impuesto predial en CDMX

Según la propuesta, uno de los apoyos más amplios se dará en el impuesto predial: se plantea condonar el 100% de multas y recargos acumulados en años anteriores para todas las propiedades, sin importar su valor, permitiendo así a alrededor de 2.4 millones de cuentas ponerse al corriente en pagos atrasados.

Además, las viviendas y pequeños negocios de menor valor catastral —catalogados en los rangos A, B, C y D , es decir, por debajo de 1.2 millones de pesos— tendrán la posibilidad de regularizarse mediante una cuota única:



1,000 pesos para viviendas

2,000 pesos para pequeños establecimientos

Este esquema alcanzaría a cerca de 834 mil contribuyentes. En todos los casos, será requisito que las y los propietarios estén al corriente con el pago del predial correspondiente a 2026.

Beneficios fiscales de 2026 también aplicarán para agua y multas de tránsito

El paquete también considera beneficios en otros rubros. El secretario de Finanzas, Juan Pablo Falcón, anunció que se aplicará un descuento del 90% en multas de tránsito, además de eliminar actualizaciones y recargos para quienes decidan cubrir adeudos pendientes.

En materia de servicios, se propone condonar el 100% de multas y recargos en el pago de agua potable, con el objetivo de facilitar la regularización de usuarios morosos.

Una vez que el Congreso capitalino apruebe el Paquete Fiscal, el Gobierno de la ciudad deberá publicar en la Gaceta Oficial los lineamientos y procedimientos específicos para acceder a estos beneficios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.