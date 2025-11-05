Anuncian semana gratuita de esterilización de mascotas en la GAM

¿Tienes mascotas en casa? La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) invita a los amantes de los animales a llevar sus perros y gatos a la Semana de Esterilización, que se realizará del 10 al 14 de noviembre, la cual será totalmente gratuita.

Esterilizar o castrar es un procedimiento quirúrgico que evita la reproducción, es decir en hembras se extrae el órgano reproductor y en los machos se retiran ambos testículos.

¿Cuáles son los requisitos para la esterilización?

Es necesario hacer registro previo

Solo se esterilizará a animales mayores a 6 meses y menores de 7 años

Ayuno de 6 horas de agua y alimento

Traer una cobija

No se aceptan animales lactando ni en celo

No se aceptan razas chatas

INE o identificación oficial

¿En dónde será la semana de esterilización?

La jornada de estilización se llevará a cabo en Martha 190, esquina Henry Ford, colonia Guadalupe Tepeyac, dentro de un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

¿Cómo serán las cirugías de esterilización?

De acuerdo con la GAM, solo se realizarán 15 cirugías al día, por lo que es necesario hacer el registro vía telefónica al número 55-55-57-09-61.

¿Cuáles son los beneficios de la esterilización?

Jesús Marín Heredia, secretario de Medicina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló en la publicación "Esterilización: método para reducir la población de perros y gatos en las calles", que al impedir que un animal se reproduzca se frenan nacimientos sin seguridad de su destino.

Un beneficio de la esterilización es la prevención de infecciones o enfermedades, ya que al retirar los órganos reproductivos se evitan tumores (algunos cancerígenos) y problemas hormonales que se reflejan en la piel, pelo y en su comportamiento.

