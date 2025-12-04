CDMX detecta nuevos casos de sarampión y esta es la población que se debe vacunar

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) informó que en la última semana se confirmaron cinco casos de sarampión y por ende se reforzará la vigilancia epidemiológica, además de la vacunación a varios grupos de la población.

Casos de sarampión en México: Chihuahua es el estado más afectado [VIDEO] La Secretaría de Salud confirmó 3 mil 500 casos de sarampión en México y 12 personas muertas por la enfermedad, Chihuahua es el estado más afectado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

La población que se debe vacunar es la que tiene de 12 meses a 49 años. Dicho rango también debe completar esquemas pendientes, así como mantenerse alerta.

¿En dónde se han registrado los casos de sarampión?

La cadena más reciente de transmisión se registró en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa y es por ello que en estas demarcaciones habrá más puntos de vacunación para evitar que el virus de propague con rapidez.

Los puntos de vacunación estarán en espacios de alta concentración de personas, por lo que se está colaborando de manera coordinada con el Gobierno del Estado de México para impulsar estas acciones.

#Aviso ⚠️ La Secretaría de Salud de la Ciudad de México refuerza las acciones de vigilancia y vacunación ante nuevos casos de sarampión.



💉 Recuerda completar tu esquema de vacunación y acudir a tu centro de salud más cercano.



Cuidarnos es tarea de todas y todos.#sarampion… pic.twitter.com/UzSwJBnWyC — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) December 4, 2025

¿Qué instituciones participarán en la vacunación?

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

IMSS Bienestar

Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México



¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

Hasta el momento suman 5 mil 489 casos acumulados confirmados, sin embargo podrían ser probablemente 13 mil 381. Los estados con más contagios son Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sonora, Coahuila, Durango, Sinaloa y Zacatecas.

¿Cuál es el rango de edad más propenso?

Los casos de sarampión se han registrado principalmente en el rango de edad que va de 0 a 4 años, seguido por el grupo de 20 a 24 años y en tercer lugar están los de 25 a 29 años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.