Jueves de bloqueos en CDMX: Movilizaciones y peregrinaciones saturarán alcaldías este 4 de diciembre

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta hoy jueves 4 de diciembre una jornada especialmente cargada de bloqueos y movilizaciones, así como eventos culturales y rodadas que pondrán a prueba la movilidad en varias alcaldías.

De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se contemplan siete concentraciones, cinco citas con autoridades, siete rodadas de distintos tipos y ocho actividades recreativas, configurando uno de los días más activos del mes.

Cuauhtémoc, la alcaldía más afectada

La alcaldía Cuauhtémoc se perfila como la zona con mayor impacto a lo largo del día, al concentrar la mayoría de las actividades sensibles que modificarán el tránsito vehicular y peatonal.

Por un lado, se esperan tres concentraciones en puntos clave, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y varios accesos del Centro Histórico, donde se prevén cierres intermitentes debido a protestas programadas.

Además, cuatro de las cinco citas agendadas con autoridades se realizarán en esta demarcación. La Secretaría de Gobierno, ubicada en el Zócalo capitalino, será sede de dos encuentros entre colectivos y funcionarios, lo que implicará presencia constante de grupos organizados durante el día.

‼️Hay enojo en el campo mexicano luego de ser ignorados por las autoridades respecto a la Ley de aguas. Miles de campesinos protestaron en carreteras, aduanas e incluso con tractores en #CDMX mientras los diputados ni los ven, ni los oyen...❌#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/MhAS3dLKx3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2025

A esto se suma una rodada ciclista y una rodada en patines que partirán desde el Centro Histórico , con rutas que podrían extender las afectaciones hacia calles como 5 de Mayo, Isabel la Católica o Eje Central.

En materia cultural, la Cuauhtémoc también tendrá elevada afluencia. Tres eventos artísticos se desarrollarán en el Teatro Metropólitan, el Monumento a la Revolución y el Frontón México, sitios donde se anticipan cierres a la circulación y saturación en el transporte público.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 4 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/yasOEvZe1y — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 4, 2025

Peregrinaciones y más bloqueos en CDMX

En Coyoacán, estudiantes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos realizarán una concentración en Ciudad Universitaria , mientras que una rodada motociclista tiene previsto llegar al centro de la demarcación.

Las zonas de Iztapalapa y Gustavo A. Madero también sufrirán impacto vial por la XLI Peregrinación Anual de Grueros Organizados, que atravesará avenidas como Calzada de Guadalupe y concluirá en la Basílica de Guadalupe , uno de los puntos con mayor afluencia en estas fechas.

Asimismo, en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se realizarán rodadas ciclistas hacia el 4° Dinamo, además de otra con destino al Centro Histórico, lo que implicará cierres momentáneos a lo largo de su trayectoria.

Aumentan las rodadas en CDMX

Destaca la rodada motociclista Los Fugas CDMX, que partirá a las 21:00 horas desde Azcapotzalco y recorrerá zonas de Coyoacán y Tláhuac, atravesando diversas vialidades primarias.

La peregrinación de gruero también generará afectaciones significativas desde las 16:00 horas en vialidades como Constituyentes, Paseo de la Reforma, México-Puebla e Ignacio Zaragoza, antes de llegar a la zona basilical.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la cantidad de actividades, autoridades recomiendan evitar el Centro Histórico y las principales conexiones entre el norte y el sur de la ciudad, especialmente por la tarde, cuando se combinarán movilizaciones, peregrinaciones y rodadas en la alcaldía Cuauhtémoc.

