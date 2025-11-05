Marcha del CCH Sur en CDMX hoy miércoles 5 de noviembre provocará bloqueos

La Ciudad de México (CDMX) será nuevamente afectada por marchas y bloqueos , después de semanas con problemas vialidades debido a protestas de transportistas, sindicalizados y familiares de desaparecidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, este miércoles se espera una marcha del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur , la cual saldrá de la sede ubicada en Blvrd Cataratas No.3, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán para llegar al edificio de Rectoría de la UNAM.

La movilización está prevista para las 11:00 horas en demanda de "Nuestros Derechos", que tiene como objetivo exigir la destitución de la directora del CCH Sur tras el asesinato de un estudiante el pasado 22 de septiembre, así como la falta de atención a casos de agresiones sexuales y violencia dentro del plantel.

Reunión de trabajadores de la educación en Guerrero

A las 9:00 horas, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero se manifestarán en Plaza de Santo Domingo, que se ubica en República de Brasil y República de Cuba, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se reunirán para acudir a la mesa tripartita que sostendrán con autoridades de la Secretaría de Educación Pública , a fin de que se dé atención de sus demandas: abrogación de la reforma a la Ley de ISSSTE 2027, estímulo a la jubilación en educación básica y superior, basificacciones y recategorizaciones a claves directas.

Otros bloqueos en CDMX este miércoles

A las 11:00 horas la Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo se manifestará en la institución ubicada en Avenida de los 100 Metros y Avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, por los hechos ocurridos el 4 de noviembre cuando personal de vigilancia presuntamente agredió a un estudiante y a su madre.

A las 16:30 horas la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo se manifestarán en la Secretaría de Gobernación Abraham González No.48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen la reinstalación inmediata de la secretaría de Estrategia y Fortalecimiento Sindical, la cual fue víctima de represión por ejercer su derecho a la protesta y a la organización sindical.

