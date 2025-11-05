Podrías pagar más de 2 mil pesos con las restricciones viales de hoy miércoles 5 de noviembre

El Hoy No Circula del miércoles 5 de noviembre aplica para todos los automovilistas de la CDMX y el Edomex, como parte de las medidas para reducir los niveles de contaminación ambiental. Este programa regula la circulación vehicular según el holograma, color del engomado y terminación de placa.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este miércoles 5 de noviembre de 2025 no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y con holograma 1 o 2. Las restricciones aplican desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Conducir un vehículo en día restringido puede generar una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 2 mil 75 a 3 mil 112 pesos, además de la retención temporal del vehículo por parte de las autoridades.

En el Edomex las sanciones se aplican bajo criterios similares y pueden incluir remisión al corralón. Las autoridades recomiendan respetar el programa y revisar con antelación si tu auto tiene permitido circular.

¿Qué autos no circulan este miércoles 5 de noviembre?

El programa Hoy No Circula restringe este día a los carros con engomado rojo, placas 3 y 4, y con holograma 1 o 2. Esto incluye tanto autos particulares como transporte de carga ligero que no cuenten con exenciones ambientales.

Los autos con holograma 0, 00, eléctricos o híbridos pueden circular libremente, al igual que taxis, transporte público y autos de emergencia.

Zonas donde aplica el Hoy No Circula del miércoles

Las restricciones cubren toda la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Edomex integrados al programa, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Metepec.

Excepciones y recomendaciones para los conductores

Quedan exentos del programa los vehículos de servicios médicos, seguridad, funerarios, de emergencia y transporte escolar, además de autos con discapacidad o con placas foráneas temporales.

Para evitar multas, la Sedema recomienda consultar el calendario oficial del Hoy No Circula, disponible en su portal, y verificar periódicamente el estatus del holograma.

¿Qué hacer si necesitas circular y tu auto está restringido?

Si debes salir y tu vehículo está limitado por el Hoy No Circula del miércoles, puedes solicitar un permiso temporal a través del sitio oficial de la Secretaría de Medio Ambiente.

Otra opción es usar transporte público, servicios de movilidad compartida o aprovechar las rutas de autos exentos, como los eléctricos o híbridos, cada vez más populares en la capital.

