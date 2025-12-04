¡Ofertón! Ubicación de las lavanderías populares de CDMX donde lavas por 1 peso

Lavar la ropa no es tarea sencilla y para que no gastes tanto dinero puedes llevarla a las lavanderías populares donde la carga de 7 kilos cuesta solo 1 peso, aquí te contamos todos los detalles.

Lavanderías públicas de 1 peso

Las lavanderías populares pertenecen al Sistema Público de Cuidados y tiene como objetivo ahorrar tiempo a quienes se dedican a las tareas del hogar, especialmente a las mujeres.

Para poder lavar tu ropa solo es necesario acudir a la lavandería que te quede más cerca, elegir el día y horario. Una vez que sea tu turno pesarán tu ropa, lo más recomendable es que no pase de los 5 kilos para optimizar recursos. Una vez que tengas la lavadora, debes ponerle jabón y suavizante y poner la lavadora en su ciclo completo de lavado, enjuague y centrifugado.

Ubicación y horarios de las lavanderías populares

Los horarios de las lavanderías populares son de martes a viernes a las 09:00, 11:00, 13:00 y 15:00 horas. Los sábados los turnos son a las 10:00 y 12:00 horas. En cada establecimiento hay hasta 10 máquinas.

En total, en la CDMX hay ocho lavanderías, 7 están en las Utopías de Iztapalapa , estas son todas las direcciones:

Utopía Estrella Huizachtépetl: En Avenida San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa

Utopía Libertad: Río Nilo, Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa

Utopía Meyehualco en Calle 71 y Calzada Ermita Iztapalapa en Santa Cruz Meyehualco

Utopía Teotongo ubicada en Dr. Fernando Villegas s/n en Lomas de Zaragoza, Pueblo de San Miguel Teotongo

Utopía Tezontli en Miguel Lerdo de Tejada 32 en San Antonio, Iztapalapa

Utopía Cihuacóatl en La Purísima 230, entre Calle 10 y Calle 12 en Leyes de Reforma 1ra Sección

Utopía Ixtapalcalli en Ignacio Comonfort 97 en Barrio San Lucas

Casa de las 3Rs del Cuidado "Ximena Guzmán" ubicada en Dr. Andrade 401 en colonia Buenos Aires, Cuauhtémoc

