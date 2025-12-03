Fecha exacta en la que pagarán los 14 mil pesos en vales de despensa en la CDMX

Desde mediados de noviembre de este 2025 el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que el pago de los vales de despensa para sus trabajadores, se realizarán de conformidad los días lunes 8 y martes 9 de diciembre, esto tanto para personal sindicalizado y no sindicalizado.

Por otro lado, se dio a conocer la fecha exacta y el cómo se estará llevando a cabo la dispersión del aguinaldo correspondiente a este 2025, el cual también se abonará en días diferentes dependiendo el tipo de contrato de cada trabajador.

¿Quiénes recibirán los vales de despensa?

Fue el mismo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, quien señaló que también se emitirán estos pagos para las nóminas 8 y de confianza.

En el caso de los vales de despensa de fin de año, es por año completo laborado; son, como se indica, tanto para personal sindicalizado como no sindicalizado, eventual, nómina 8 y de confianza, los que aplican, y en el caso de las quincenas 23 y 24, a todo el personal en activo, les corresponde su pago íntegro de diciembre por quincena laborada -de Botton Falcón.

Los vales de despensa serán para:

Trabajadores de limpieza

Personal de mantenimiento en vía pública

Personal de luminarias

Personal administrativo y de atención a la ciudadanía

Fecha del pago del aguinaldo para trabajadores de la CDMX

En cuanto al pago del aguinaldo de este 2025 para las y los trabajadores de la Ciudad de México, se informó que estos se estarán realizando de la siguiente manera a lo largo de diciembre de este 2025:

Personal de estructura, base y confianza (nóminas 1 y 5) el 5 de diciembre

Personal de Haberes y Policías de Proximidad (nómina 4) el 5 de diciembre

Personal del Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8) el 5 de diciembre

Personal eventual (nómina 7) el 5 de diciembre

Personal bajo honorarios asimilables a salarios el 22 de diciembre

Fecha límite de pago del aguinaldo en México

Vale la pena mencionar que la Ley Federal del Trabajo establece que la fecha límite de pago del aguinaldo es hasta el día 20 de diciembre, sin embargo, al caer en sábado, los depósitos se podrían efectuar el 19 o 22 del mes antes mencionado.

