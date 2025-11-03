La multa es grande: Así aplica el Hoy No Circula este martes 4 de noviembre

El programa del Hoy No Circula aplicará con normalidad este martes 4 de noviembre en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en más de 20 municipios del Estado de México, por lo que millones de personas se encuentran obligadas a cumplirlo.

Recordemos que el programa contempla reducir las emisiones de contaminantes de los autos para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, por lo que cada día son diferentes los vehículos que no pueden salir de casa.

Los autos que no salen el martes 4 de noviembre

En esta ocasión, los autos que se deben quedar en casa todos los martes de la semana son aquellos que tienen las siguientes características:



Engomado rosa

Holograma 1 y 2

1 y 2 Terminación de placas 7 y 8

Sin mencionar que el programa opera desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

Multa del Hoy No Circula

Es qasí que el Reglamento de Tránsito señala que, no respetar el Hoy No Circula , puede representar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción. De igual manera, las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón al auto infractor; será en estos depósitos vehiculares que las personas deberán realizar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.

Autos que se salvan del Hoy No Circula

También hay varios vehículos que no deben preocuparse por las restricciones que tiene el programa del Hoy No Circula , como lo son:



Aquellos con holograma 0 y 00

Autos con placas de discapacitados

Autos de transporte público

Motos

