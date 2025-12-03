¿La CDMX sí paga a los vehículos dañados por los baches? 

Es un hecho que la mayoría de las vialidades en la CDMX (CDMX) están llenas de baches , los cuales son una trampa mortal para los conductores, provocándoles daños por miles de pesos cada año. Sin embargo, existe la posibilidad de denunciarlos y que sea el mismo gobierno de la capital quien cubra el costo por esos daños.

Sí, específicamente es la Secretaría de Administración y Finanzas la que le dará seguimiento a la denuncia para pagar el daño a los conductores. Parece un trámite muy sencillo, pero en la práctica, ha demostrado ser muy complicado para la ciudadanía.

¿Cómo solicitar el pago de daños por haber caído en un bache en CDMX?

La denuncia se debe realizar al momento de haber sufrido daños en el bache . El proceso para realizar el reporte es:



Orillar el auto en el lugar del accidente, asegurando no moverlo muy lejos

en el lugar del accidente, asegurando no moverlo muy lejos Reportar el incidente con una llamada a Locatel, al número 55 5658 1111 ; proporcionando la ubicación exacta del bache, los datos personales del conductor y la descripción del daño;

el con una llamada ; proporcionando la ubicación exacta del bache, los datos personales del conductor y la descripción del daño; Esperar a un ajustador que validará los daños y generará un reporte

y generará un reporte El afectado deberá tener licencia de conducir, identificación oficial, tarjeta de circulación y placas del vehículo con registro en la CDMX

Y listo, si el incidente ocurrió en vía primaria, el trámite se debe realizar en la Sobse o en la Segiagua, y si el ocurrió en vía secundaria, debe ser en la alcaldía correspondiente. El problema es que en realidad no es tan sencillo.

Rodrigo hizo la denuncia, pero nunca recibió respuesta

En adn Noticias escuchamos el caso de Rodrigo, un ciudadano que realizó todo esto al pie de la letra y que, aun así, se quedó sin respuesta por parte de las autoridades. Él manejaba por Eje 6, en la colonia Del Valle; aunque iba lento, cayó en un bache y el golpe provocó que la llanta se ponchara, con otros daños extra.

Se detuvo, tomó fotos, llamó a Locatel, pero nadie le contestó. Incluso mandó un correo con evidencia de su caso. Volvió a marcar a Locatel pero le dieron otro número, en donde por fin contactó a un ajustador, pero el caso no avanzó.

Al final, Rodrigo pagó 3 mil pesos de su bolsillo para cubrir los daños. Volvió a pasar por la zona y se dio cuenta que el bache ya estaba tapado, pero su solicitud para compensar los daños nunca fue escuchada.

¿Cuánto ha pagado la CDMX por baches a los conductores?

De acuerdo con una solicitud de transparencia que hizo El Universal, la Secretaría de Administración y Finanzas ha pagado más de 33 millones de pesos en los últimos 10 años a los conductores por los daños que han sufrido al caer en un bache . Específicamente, a 3 mil 723 automovilistas.

