Inician entregas de vales de despensa Mercomuna para este sector de la población en CDMX

Este viernes 12 de septiembre el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) encabezado por Clara Brugada, inició con la entrega de los vales de 3 mil pesos del Programa de Ingreso Social Mercomuna , el cual tiene como objetivo apoyar a la economía de las y los capitalinos con la entrega de despensa.

Fue durante un evento realizado en la plancha del Zócalo de la CDMX, que la Jefa de Gobierno hizo entrega de los vales de despensa correspondientes a septiembre de este 2025, con lo cual se espera beneficiar a 335 mil familias sumando las entregas de hace un par de meses.

¿Qué son los vales Mercomuna?

De acuerdo con el mismo Gobierno de la CDMX, el programa Mercomuna es una iniciativa social que tiene como objetivo fortalecer la economía por medio de vales que se pueden canjear por productos de despensa en decenas de comercios dentro de las 16 alcaldías de la capital.

Son más de 15 mil 200 los comercios en los que se pueden canjear estos vales de despensa, los cuales se entregan por medio de un registro que la ciudadanía tiene que hacer ante las autoridades de la CDMX en el siguiente enlace .

¿En dónde se pueden usar los vales Mercomuna?

De acuerdo con el mismo gobierno de la CDMX, los vales de este programa social se pueden utilizar en comercios como carnicerías, pollerías, papelerías, cocinas económicas, tiendas de abarrotes, jarcerías, verdulerías, farmacias, cremerías, panaderías y muchas otras.

Para conocer los más de 15 mil comercios en los que se pueden utilizar estos vales de despensa, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial del gobierno capitalino, en el cual se despliegan los nombres de los locales, ubicaciones exactas y el giro de los mismos.

¿Quiénes pueden obtener los vales Mercomuna?

Es importante mencionar que todas las personas de entre 19 y 56 años de edad pueden ingresar a este programa social , esto siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos y documentos oficiales:

Residir en la CDMX

Solo una persona por hogar puede recibir el apoyo

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad

Locatarios recibirán kit con materiales de difusión

Vale la pena mencionar que también se dio a conocer que todos los locatarios que se inscribieron al programa, recibirán un kit con material de difusión, instrucciones para crear una cuenta bancaria en la que se realizarán los pagos, así como un detector de vales falsos.

