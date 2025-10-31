Llegó el aguinaldo; quiénes tienen derecho a los casi 15 mil pesos de vales

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) dio a conocer que los trabajadores del Estado recibirán casi 15 mil pesos en vales de despensa como parte “de una prestación transformadora en derecho laboral”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Otorgan casi 15 mil pesos en vales a burócratas

Tras un diálogo permanente con el Gobierno Federal y negociaciones con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aprobó que los trabajadores del Estado reciban 14 mil 900 pesos en vales de despensa.

Este beneficio económico se entregará en una sola exhibición, al personal en activo a partir del mes de diciembre de 2025.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

La la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( PROFEDET ) establece que el aguinaldo es un derecho establecido en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y debe entregarse antes del 20 de diciembre.

El monto de esta prestación anual debe ser equivalente a 15 días de salario como mínimo y quienes no lo reciban en la fecha establecida en la Ley, tienen un año para reclamarlo.

El pago del aguinaldo es para todos los trabajadores de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado o capacitación, eventuales, comisionistas, agentes de comercio.

Calendario de pagos de aguinaldo a jubilados del ISSSTE

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establece que el aguinaldo para los pensionados y jubilados se pagará en dos partes.

Una parte se entregará la primera quincena de noviembre de 2025 y la segunda parte el 2 de enero de 2026. Este pago es independiente del depósito mensual que reciben los pensionados. Cada pensionado recibirá como mínimo 6 mil 121 pesos.

En esto gastan su aguinaldo los mexicanos [VIDEO] Según una agencia de investigación de mercados, en México, más del 50% de las personas utilizan el aguinaldo para comprar la cena navideña; el 40% para pagar deudas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.