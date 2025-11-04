Cierra el año con chamba; lista de las mejores ofertas de trabajo en el periódico del empleo de CDMX

Si estás buscando terminar este 2025 con un nuevo trabajo te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente el Periódico de Ofertas de Empleo de la Ciudad de México (CDMX) lanzó la convocatoria de 2 mil 995 vacantes, las cuales van desde guardia recepcionista hasta ingenieros especializados.

Las ofertas laborales con los mejores salarios ofrecidos son los siguientes:

Desarrollador Full Stack backend SR : sueldo de 40 mil pesos mensuales

: sueldo de 40 mil pesos mensuales Personal de Medicina de Salud ocupacional: sueldo de 25 mil pesos mensuales

sueldo de 25 mil pesos mensuales Auditor de inventarios: 24 mil 900 pesos mensuales

24 mil 900 pesos mensuales Médico Laboral: sueldo de 20 mil pesos mensuales

sueldo de 20 mil pesos mensuales Enfermera especialista: sueldo de 20 mil pesos

Ofertas de trabajo para la primera quincena de noviembre en CDMX

Más allá de las ofertas de trabajo antes mencionadas, las cuales destacan por ser las que mejor salario ofrecen, también hay oportunidades laborales para personas que solamente cuenten con la secundaria o preparatoria completada.

Entre las ofertas de empleo que se encuentran en las cerca de 3 mil vacantes publicadas en el periódico de la CDMX, están las siguientes:

DBA/DATA Engineer SR: sueldo de 40 mil pesos mensuales

UX/UI Designer: sueldo de 40 mil pesos mensuales

Jefe de taller de alta gama: sueldo de 18 mil pesos mensuales

Valuador de autos: sueldo de 16 mil pesos mensuales

Analista de protección de datos personales: sueldo de 16 mil 981 pesos mensuales

Si quieres conocer las 2 mil 995 vacantes disponibles en el periódico del empleo de la CDMX, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del gobierno capitalino.

¿Cómo postularse a las vacantes del periódico del empleo de la CDMX?

Para poder postularse a cualquiera de las ofertas de trabajo antes mencionadas, lo único que se deberá hacer es identificar la vacante que más llame tu atención, escanear el código QR que aparece en el enlace antes mostrado y listo.

Será dentro de está nueva página web oficial del gobierno de la CDMX , que deberás colocar el número ID que aparece en la vacante que llamó tu atención para poder iniciar con el proceso de reclutamiento con cada una de las empresas participantes.

¿Qué requisitos piden en las ofertas publicadas en el periódico del empleo de CDMX?

Vale la pena mencionar que cada una de las vacantes cuentan con requisitos diferentes, los cuales van desde experiencia laboral, año de escolaridad y horarios definidos en la noche o madrugada, esto dependiendo del caso.

