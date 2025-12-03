Hoy No Circula 3 de diciembre de 2025: Así aplican las restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el programa Hoy No Circula del miércoles 3 de diciembre de 2025 restringe la circulación de vehículos con engomado rojo, placas terminadas en 3 y 4, así como hologramas 1 y 2, de 5:00 a 22:00 horas. Esta medida busca reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, aplicándose de manera estricta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué vehículos pueden transitar hoy miércoles?

Los vehículos con Holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos con matrícula ecológica, podrán circular sin limitaciones. El transporte de pasajeros, servicios de emergencia, vehículos de personas con discapacidad y unidades de transporte escolar debidamente autorizadas también quedan exentos del programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula este miércoles 3 de diciembre de 2025?

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han reportado fase de contingencia, por lo que el esquema aplicado corresponde al calendario regular del Hoy No Circula.

¿Cómo saber si mi vehículo tiene restricciones de circulación?

En adn Noticias te mantendremos al tanto de los autos que no pueden circular. Además, hay otra manera de estar informado: puedes acceder al portal de la CDMX en https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ . Solo necesitarás ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa de tu vehículo.

La multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de 20 a 30 UMAS, es decir, entre aproximadamente 2 mil 263 y 3 mil 3945 pesos.

Se recomienda a los automovilistas verificar las características de su vehículo y cumplir con las restricciones para evitar sanciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.