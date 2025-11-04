Cortes de agua y reducción en el suministro en 284 colonias de la CDMX

A pesar de que el Sistema Cutzamala presentó niveles históricos en su llenado gracias a las lluvias que azotaron a gran parte de la República Mexicana este 2025, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que al menos 10 alcaldías presentarán un importante corte en el suministro en los próximos días.

Fue a través de diversas publicaciones realizadas en sus redes sociales, que la Segiagua señaló que la presión y nivel del agua se irá restableciendo a lo largo de los próximos días por motivos de reparación de fugas que se han presentando en diferentes puntos de la capital.

Fuga de agua potable deja sin suministro por 24 horas a vecinos de la colonia Portales Sur [VIDEO] Reportes señalan que la fuga provocó la pérdida de miles de litros de agua en la colonia Portales Sur; se rompió una tubería de 12 pulgadas en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Alcaldías y colonias de CDMX que tendrán corte de agua

De acuerdo con los anuncios que ha emitido la misma Secretaría de Gestión Integral del Agua, algunas de las alcaldías y colonias en las que se presentará el corte de suministro a lo largo de estas primeras semanas de noviembre son:

Álvaro Obregón : Año de Juárez, La Planta, El Edén, Unidad Habitacional Allepetlali, Unidad Santa Cruz Meyehualco y demás

: Año de Juárez, La Planta, El Edén, Unidad Habitacional Allepetlali, Unidad Santa Cruz Meyehualco y demás Coyoacán: Adolfo Ruíz Cortines, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco

Adolfo Ruíz Cortines, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco GAM : Ampliación Arboledas Cuautepec, Ampliación Pradera, La Casilla, La Pastora, La Providencia, Ampliación Malacates, Cuautepec Centro, Luis Donaldo Colosio M

: Ampliación Arboledas Cuautepec, Ampliación Pradera, La Casilla, La Pastora, La Providencia, Ampliación Malacates, Cuautepec Centro, Luis Donaldo Colosio M Tláhuac: Ampliación José López Portillo, Selene, El Rosario, Jaime Torres Bodet, Peña Alta, Tierra Blanca, La Habana, Santa Cecilia y demás

Para conocer todas las colonias que tendrán corte de agua en lo que resta del mes, te sugerimos ingresar al siguiente portal oficial de Agua en tu Colonia, al cual podrás conocer las zonas afectadas por la baja presión en el suministro.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA repara la fuga de 48” que se presentó en Periférico Oriente casi esquina con avenida Revolución Social.

🛠️ Se prevé una disminución en el servicio de agua potable en la zona norte oriente.

🧰… pic.twitter.com/cqma7KccRd — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 3, 2025

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por la misma Segiagua, el corte de agua que se presentará a lo largo de las demarcaciones antes enlistadas, terminará hasta mediados de noviembre de este 2025, esto dependiendo de las reparaciones que estén en curso a lo largo de la CDMX.

¿Dónde pedir servicio de pipa de agua en CDMX?

En caso de vivir en una de las colonias que se verán afectadas por el corte de agua de la Segiagua, te informamos que el gobierno de la CDMX puso en marcha la llamada Línea H2O en la cual se pueden reportar fugas y fallas en el suministro.

De igual forma, para solicitar el apoyo de pipas de agua, las y los capitalinos se pueden comunicar al 55 5654 3210 de Sacmex para solicitar el servicio de manera gratuita.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.