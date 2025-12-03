Marcha y bloqueos provocarán cierres viales en diferentes zonas de CDMX hoy 3 de diciembre

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que para hoy 3 de diciembre se tienen previstos 9 bloqueos y una marcha, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX

El Colectivo de personas con discapacidad México realizará una marcha a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

A las 06:00 horas el Comité coordinador de titulares federales cesados con la reforma judicial realizarán bloqueos en el Órgano de Administración Judicial ubicado en Av. Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn.

La Colectiva Minerv a llevará a cabo una manifestación a las 08:30 horas en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael.

El Sindicato nacional de controladores de tránsito aéreo se manifestará a las 11:00 horas en la Sede del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo ubicado en Tapachula No. 3, colonia Roma Norte.

A las 11:00 horas también habrá movilizaciones sociales en las Oficinas Generales de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ubicadas en Av. 602 No. 161, colonia San Juan de Aragón.

Integrantes de la Base trabajadora de Álvaro Obregón realizarán bloqueos a las 09:00 horas en la alcaldía Álvaro Obregón Canario s/n., colonia Tolteca.

La Alianza agrícola en defensa del agua se manifestará a las 09:30 horas en la Cámara de Diputados ubicada en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque.

A las 11:00 horas, Cultura sin tortura Mx realizarán una manifestación en el Tribunal de Disciplina Judicial ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapán San Ángel.

Extrabajadores de la extinta ruta 100 se manifestarán a las 14:00 horas en el Edificio de Gobierno ubicado en la Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico.

Mujeres mazatecas por la libertad llevarán a cabo una manifestación a las 16:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.

A las 17:00 horas amigos y familiares de víctima de bullying llevarán a acabo una manifestación a las 17:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Manuel González, colonia Morelos.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

Al Valle de las cantimploras "Unidad proletaria Pedregal de San Nicolás" realizará una rodada a las 07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna rumbo al Valle de las Cantimploras, Carretera Picacho Ajusco KM 25, alcaldía Tlalpan.

Rockabilly "Delicados crew" llevará a cabo una rodada a las 20:20 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.

