Avanza iniciativa para castigar la violencia familiar entre pareja con hasta 9 años de cárcel en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, envió dos iniciativas que buscan tipificar la violencia familiar en pareja como un delito, implementando acciones puntuales que serían clave para combatir la violencia contra las mujeres en la capital del país.

Específicamente, Brugada propone modificar el Código Penal local para que se pueda castigar de 1 a 6 años de prisión a quien ejerza cualquier tipo de violencia contra una persona con la que haya tenido una relación sexoafectiva. Ya sea violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste la iniciativa para combatir la violencia familiar?

Las iniciativas fueron formalmente recibidas y turnadas a comisiones del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictaminación. La propuesta es vista con buenos ojos y podría avanzar en poco tiempo.

"Se entenderá que exista una relación sexoafectiva cuando entre la víctima y el sujeto activo exista o haya existido una relación de pareja de carácter íntimo o sexual, independientemente de la cohabitación o el reconocimiento jurídico de la relación". Es decir, busca que la justicia aplique para parejas que no están casadas o que tienen "relaciones informales".

Específicamente, buscan aumentar las penas que pueda enfrentar loa persona violentadora, con una sanción que podría aumentar si también se hace daño contra niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas.

Por si fuera poco, la reforma buscará que estos delitos se puedan perseguir por oficio, sin la necesidad de que exista una denuncia. También contempla incrementar sanciones a los delitos de abuso sexual, desde caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explíticas.

Por último, también pretende perseguir por oficio el acoso sexual digital y castigarlo con una pena de hasta 9 años de prisión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.