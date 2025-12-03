Así serán los nuevos uniformes y credenciales del INVEA para evitar fraudes en la CDMX

Con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y combatir fraudes, la suplantación de autoridad o usurpación de funciones públicas, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) anunció la implementación de nuevos uniformes y credenciales oficiales para su personal operativo.

El INVEA renueva la imagen de su Personal Especializado en Funciones de Verificación con uniformes que los ayudarán a la población a identificarlos de mejor manera, sino que les permitirá hacer su trabajo de forma más puntual y ordenada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo son los nuevos uniformes del INVEA para evitar fraudes en CDMX?

El uniforme renovado está compuesto por un pantalón cargo color café, playera tipo polo blanca, así como chamarra y chaleco en tono azul marino. Todas las prendas están bordadas con los logotipos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y del propio Instituto, además del número de credencial del verificador. A ello se suma una gorra de distintos colores según el ámbito al que pertenezca cada elemento:



Gris para personal en alcaldías

Naranja para el área de transporte

Dorada para el sector central

BoletínDePrensa | 📝 El #INVEA informa:



EL INVEA RENUEVA SU IMAGEN: PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIÓNSDE VERIFICACIÓN CAMBIA UNIFORMES Y CREDENCIALES



👇🏼 pic.twitter.com/ApO3EdQRhF — INVEACDMX (@inveacdmx) December 3, 2025

Credenciales con medidas de seguridad

Las nuevas credenciales incluyen cinco filtros de seguridad y un código QR para verificar la identidad del verificador de manera inmediata.

Las credenciales podrán ser revisadas por cualquier ciudadano a través del portal oficial del gobierno de la ciudad, lo que permitirá confirmar en tiempo real si el verificador está activo y autorizado.

En atención a denuncias ciudadanas, #INVEA realizo una visita de verificación a un inmueble ubicado en la alcaldía #Azcapotzalco, que no contaba con los documentos necesarios para brindar sus servicios. ❌😵



Con esto, continuamos fomentando el cumplimiento de las disposiciones… pic.twitter.com/LLo7kX0RK8 — INVEACDMX (@inveacdmx) December 3, 2025

Toda la indumentaria y las credenciales entraron en uso oficial a partir de este primero de diciembre.

El INVEA recordó que su personal está obligado a identificarse antes de cada diligencia y sólo ellos y ninguna otra autoridad puede realizar inspecciones de verificación administrativa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.