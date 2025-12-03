¿Eres de los afortunados? Lista de autos no pagarán tenencia en 2026 en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por Clara Brugada Molina, presentó un proyecto para que algunos automóviles y camionetas queden exentos de pagar tenencia en 2026.

La iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 2026 detalla la propuesta de aumentar el rango del precio de vehículos que pueden acceder al subsidio.

Recordemos que cada inicio de año, los automovilistas deben cubrir la tenencia y el refrendo vehicular, impuestos fijados por la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que ha llevado a muchos a preferir emplacar sus autos en Morelos, donde únicamente se paga el refrendo.

¿Se encuentra tu vehículo entre los afortunados? Checa los detalles.

¿Qué coches no pagarán tenencia en 2026 en CDMX?

Se plantea que el pago de tenencia se exente al 100% en vehículos con un valor inferior a 550 mil pesos, el doble del tope vigente. Es decir, el valor permitido para recibir el subsidio aumenta 300 mil pesos, beneficiando a un número mucho mayor de contribuyentes.

Esta medida llega como un respiro para la clase media de la capital.

En el caso de las motocicletas se mantendrá el límite de 250 mil pesos.

La lista de autos cuyos propietarios podrían no pagar la tenencia en 2026, si se aprueba la propuesta, incluye varios modelos recientes de marcas como Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Kia, Mazda, Stellantis, Hyundai, MG y Honda, entre otros.

¿Cuándo entra en vigor la exención del pago de tenencia en CDMX?

"A más tardar el 16 de enero de 2026, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir un acuerdo de carácter general de subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a que se refiere este código", señala la propuesta que es analizada por el Congreso.

Según el planteamiento, el subsidio de 100% a la tenencia vehicular aplicaría del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Cabe destacar que para 2026 el gobierno capitalino prevé recaudar un total de 4,582.4 millones de pesos en impuestos sobre tenencia o uso de vehículos de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos, lo que representa 172.8 millones de pesos más de lo estimado para este 2025, es decir, un aumento de apenas el 3.9%.

