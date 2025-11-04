Este es el avance de las líneas del Metro CDMX hoy martes 4 de noviembre

Por segundo día de la semana algunas líneas del Metro CDMX registran retrasos desde muy temprano, por lo que en adn Noticias te decimos cuáles son para que hoy no llegues tarde a tu trabajo o escuela, ya que presentan hasta 15 minutos de demora.

Todos los días miles de personas usan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) para dirigirse a sus empleos o instituciones educativas debido a que es considerado como rápido y llega a todas las alcaldías de la capital.

¿Cuáles son las líneas del Metro CDMX que tienen retrasos?

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea A: Pantitlán a La Paz

Línea 8: Garibaldi a Constitución de 1917



¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

La Línea 3, que es una de las más usadas de toda la red del transporte, otra vez registra retrasos, los cuales actualmente son de 20 minutos, lo que ya provocó aglomeraciones en estaciones de mayor demanda.

Las estaciones que están saturadas son:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Guerrero

Hidalgo

Balderas

Centro Médico

Zapata

En verdad es de risa 20 minutos de retraso en la línea 3 por favor ya basta !! — Chucho Rizo (@Jacintomofles) November 4, 2025

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 8 del Metro?

De acuerdo con los usuarios, la Línea 8 registra avance lento de trenes, pues los tiempos de espera alcanzan los 16 minutos y debido a ellos algunas estaciones como Garibaldi, Bellas Artes, Salto del Agua, Chabacano, Santa Anita, Atlalilco y Constitución de 1917 están aglomeradas.

Ya llevamos 16 minutos esperando a que salga el tren de Constitución de 1917 para Garibaldi — mrdpi (@mrdpi17793) November 4, 2025

¿Hay servicio en la Línea 2?

La Línea 2 sí está ofreciendo serivicio este martes, sin embargo registra 15 minutos de retrasos, lo que ha provocado molestia entre los usuarios que diariamente usan la ruta. Las estaciones más saturadas son:

Cuatro Caminos

Tacuba

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

Chabacano

Linea 2 15 minutos y atascada como siempre ya no es novedad — Rosss Rm (@RmRosss) November 4, 2025

