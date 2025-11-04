Calles cerradas en CDMX por bloqueos y rodadas hoy 4 de noviembre

Este 4 de noviembre se tienen previstos bloqueos y rodadas que provocarán cortes a la circulación en importantes vialidades, y para que lo tomes en cuenta, en adn Noticias te decimos en qué alcaldías habrá calles cerradas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Calles cerradas por bloqueos y marchas

Estas son las vialidades con afectaciones por movilizaciones sociales:

Alcaldía Cuauhtémoc

06:30 horas en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera.

10:00 horas en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico.

11:00 horas en Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco; Emilio Donde y Enrico Martínez, colonia Centro.

12:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera; Av. Álvaro Obregón 10, colonia Roma Norte.

Alcaldía Iztapalapa

11:30 horas en Unión 25, colonia Santa Martha Acatitla .

Alcaldía Coyoacán

12:00 horas en Calz. Taxqueña y Av. Canal de Miramontes, colonia Campestre Churubusco.

14:00 horas en Calz. del Hueso 1100, colonia Villa Quietud.

Rodadas en CDMX este 4 de noviembre

Por otro lado también se llevarán a cabo rodadas en algunas zonas de la capital:

20:00 horas en Kiosco del Parque Alameda Central ubicado en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

20:30 horas en Monumento a la Revolución rumbo al Parque Naucalli, en Estado de México.

21:00 horas en Parque Tlacoquemécatl, Adolfo Prieto, colonia Del Valle Sur con rumbo al Museo Anahuacalli, Museo No. 150, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que hay tráfico pesado sobre Avenida Constituyentes del Puente Conafrut hacia Avenida de las Torres.

Además, se implementó el modo reversible en Circuito Interior de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a las 09:00 horas y por la tarde del tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas, para que lo tomes en consideración.

¡Mucho ojo! Estas son las multas por pasear a tus mascotas sin correa en la CDMX [VIDEO] Las multas por pasear a las mascotas sin correa son de hasta 4 mil pesos, según la Ley de Cultura Cívica de la CDMX; el objetivo es el de cuidar a animales y transeúntes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.