Unidad del Metrobús de la Línea 5 atropella a ciclista sobre Eduardo Molina; víctima murió en el lugar

Durante el mediodía de este martes 2 de diciembre se reportó que una unidad del Metrobús atropelló a un ciclista cerca de la estación Río Santa Coleta de la Línea 5, esto sobre la avenida Eduardo Molina ubicada dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX).

Información dada a conocer en el transcurso del día, señaló que derivado del accidente a la altura de Oriente 87, el chofer de la unidad involucrada detuvo su marcha para dar aviso a las unidades de emergencia y seguridad correspondientes, las cuales diagnosticaron sin signos vitales al ciclista.

🔻 El Metrobús confirma el fallecimiento de la ciclista y el conductor de la unidad fue llevado ante la autoridad judicial para deslindar responsabilidades https://t.co/9NW5tFjgK3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la Línea 5 del Metrobús CDMX?

A través de un comunicado emitido por el mismo Metrobús CDMX , se señaló que el accidente se registró cuando el ciclista en cuestión se dispuso a cruzar la avenida “entre los automóviles”, por lo cual al momento de intentar pasar no se percató de la unidad de transporte público que avanzaba sobre su carril exclusivo.

Las autoridades señalaron que la unidad involucrada fue desalojada y se mantuvo en el lugar de los hechos, por lo cual se vio afectado el avance en este tramo de la Línea 5. Por otro lado, se dio a conocer que el chofer fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Usuarios se quejan por el mal servicio en el transporte pese aumento [VIDEO] Con el aumento debería haber una mejora en las unidades y el servicio; sin embargo, los usuarios se quejan de que sigue el mal servicio.

Metrobús CDMX emite comunicado tras ciclista atropellado en la GAM

De acuerdo con lo mencionado en las redes sociales oficiales del Metrobús CDMX , se encuentran colaborando directamente con la Fiscalía General de Justicia de la capital para deslindar responsabilidades.

La unidad fue desalojada y se mantuvo en el sitio, al tiempo que se realizó el traslado del operador ante la autoridad judicial correspondiente para deslindar responsabilidades -se lee en el comunicado.

Ciclistas bloquean Insurgentes en protesta por la víctima fatal

Vale la pena mencionar que tras el accidente antes mencionado, un colectivo de ciclistas realizó varios bloqueos sobre la vialidad mencionada, así como en Insurgentes, esto con la finalidad de exigir justicia por el caso antes descrito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.