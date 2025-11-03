Lunes otra vez de bloqueos en la CDMX, calles cerradas y alternativas

Los bloqueos de hoy lunes afectarán vialidades importantes al provocar embotellamientos en diversos puntos de la Ciudad de México, debido a que se movilizarán transportistas y colectivos desde muy temprano, perjudicando a miles de usuarios y conductores.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la alcaldía más afectadas por las movilizaciones serán Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, además de carreteras en dirección a la capital.

Marcha de familias víctimas de feminicidio y desaparición

A las 10:00 de la mañana, el colectivo "Voces de la ausencia, familias víctimas de feminicidio y desaparición", marchará del Zócalo de la CDMX al Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. El colectivo exige justicia y reparación a las víctimas indirectas de dichos delitos. No se descarta que se sumen grupos feministas en apoyo.

Mega bloqueo de autotransportistas

Durante el día, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C, afectará distintas vías de acceso a la Ciudad de México y realizarán una caravana en dirección al Zócalo de la CDMX.

Exigen a los tres niveles de Gobierno, la búsqueda y aparición con vida de un compañero desaparecido en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, así como un alto a los delitos de extorsión y secuestro que sufren a diario personas pertenecientes al gremio del autotransporte.

Vialidades afectadas por la marcha de transportistas

La Alianza de Autotransportistas Autónomos señala en su comunicado que los siguientes puntos serán los más afectados durante la mega marcha:

Jilotepec

Atlacomulco

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Toluca

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

Tepotzotlán

Otros bloqueos que paralizarán la CDMX este lunes

El Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestarán a las 10:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Avenida José María Pino Suárez, No. 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El colectivo feminista Ehecatl se manifestará frente a la Secretaría de Gobernación, que se ubica en Abraham González No.48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

