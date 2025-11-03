Comienza el Hoy No Circula de noviembre y así aplicará el lunes 3 de noviembre

El programa del Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes en la Ciudad de México y en el Estado de México para mejorar la calidad del aire.

Ya comenzó el mes de noviembre y con ello, la última ronda del año, pero el Hoy No Circula seguirá siendo un problema para miles de personas que tendrán que cuidarse para no pagar miles de pesos.

Así aplica el Hoy No Circula este 3 de noviembre

Según lo establecido en el programa del Hoy No Circula , los autos que no pueden salir son todos aquellos que cumplen con las siguientes características:



Engomado Amarillo

Holograma 1 y 2

Terminación de placas 5 y 6

Recordando que el programa del Hoy No Circula comienza desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

Lista de municipios donde aplica el Hoy No Circula

Este 2025 se agregaron varios municipios del Estado de México a la lista del Hoy No Circula , ya que el Valle de Toluca ahora también formará parte junto con todas las alcaldías de la CDMX:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilican

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capuhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Multa del Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, no respetar el Hoy No Circula puede representar multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción. De igual manera, las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón al auto infractor; será en estos depósitos vehiculares que las personas deberán realizar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.

