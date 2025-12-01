Habrá cortes de agua en estas 300 colonias de la CDMX durante diciembre

El Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) ha tenido que implementar un programa de cortes de agua por tandeo durante este 2025, que contempla a 300 colonias en 10 alcaldías. Las acciones se mantendrán durante el mes de diciembre y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

¿Qué son los cortes de agua por tandeo?

Se trata de una estrategia de distribución de agua de manera racional, en horarios y días específicos y no en una distribución constante. En este caso, los cortes por tandeo se realizan para optimizar y garantizar la provisión de agua durante los periodos de escasez.

Recordemos que en el 2024, la CDMX y todo el país sufrieron una severa crisis de agua, provocada por las fuertes sequías que hubo. Aunque en el 2025 mejoró con la temporada de lluvias, las autoridades han mantenido este esquema de cortes por tandeo, para poder garantizar que todos tengan agua, aunque sea en menor cantidad.

Alcaldías y colonias afectadas por cortes de agua en CDMX

Es así que las siguientes colonias tendrían un servicio intermitente de agua durante el mes de diciembre, con algunos cortes en días y horarios específicos, por lo que se recomienda tomar precauciones.



Álvaro Obregón : Lomas del Capulín, Pueblo de San Bartolo Ameyalco, Lomas de La Era, Cedros, Torres de Potrero, Ampliación Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Alcantarilla, Pueblo Santa Rosa Xochiac, Caballito, Paraje el Caballito, Chamontoya, Lomas de Chamontoya, Año de Juárez, Unidad Santa Cruz Meyehualco, La Planta, Unidad Habitacional Allepetlali, El Edén.

: Lomas del Capulín, Pueblo de San Bartolo Ameyalco, Lomas de La Era, Cedros, Torres de Potrero, Ampliación Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Alcantarilla, Pueblo Santa Rosa Xochiac, Caballito, Paraje el Caballito, Chamontoya, Lomas de Chamontoya, Año de Juárez, Unidad Santa Cruz Meyehualco, La Planta, Unidad Habitacional Allepetlali, El Edén. Coyoacán : Adolfo Ruiz Cortines, Ajusco, Nueva Díaz Ordaz, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Cuajimalpa, Xalpa, Cruz Blanca, El Tianguillo, La Pila, La Laja, Las Maromas, Loma del Padre, Mina Vieja, Monte de las Cruces, Primero de Mayo, San Lorenzo Acopilco, Pueblo San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa, Zentlapatl.

: Adolfo Ruiz Cortines, Ajusco, Nueva Díaz Ordaz, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Cuajimalpa, Xalpa, Cruz Blanca, El Tianguillo, La Pila, La Laja, Las Maromas, Loma del Padre, Mina Vieja, Monte de las Cruces, Primero de Mayo, San Lorenzo Acopilco, Pueblo San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa, Zentlapatl. Gustavo A. Madero : Ampliación Arboledas Cuautepec, Ampliación Pradera, Ampliación Providencia, Arboledas de Cuautepec, Barrio de Guadalupe Ticoman, General Felipe Berriozabal, Barrio Candelaria Ticoman, La Casilda, La Pastora, La Pradera, La Providencia, Luis Donaldo Colosio M., Palmatitla, San Juan Ticoman, Ampliación Malacates, Chalma de Guadalupe, Cuautepec Centro, Juventino Rosas, Malacates, Parque Metropolitano, Tlalpexco, Vista Hermosa, Barrio San Miguel, VII Sección San Juan de Aragón.

: Ampliación Arboledas Cuautepec, Ampliación Pradera, Ampliación Providencia, Arboledas de Cuautepec, Barrio de Guadalupe Ticoman, General Felipe Berriozabal, Barrio Candelaria Ticoman, La Casilda, La Pastora, La Pradera, La Providencia, Luis Donaldo Colosio M., Palmatitla, San Juan Ticoman, Ampliación Malacates, Chalma de Guadalupe, Cuautepec Centro, Juventino Rosas, Malacates, Parque Metropolitano, Tlalpexco, Vista Hermosa, Barrio San Miguel, VII Sección San Juan de Aragón. Iztapalapa : El Mirador, El Molino Tezonco, El Paraíso, Jardines de San Lorenzo Tezonco, Monte Albán, Paraje, San Juan, Paraje Zacatepec, Presidentes de México, Pueblo San Sebastián Tecoloxtitlan, Ampliación, Fuego Nuevo, Ampliación Veracruzana, Estado de Veracruz, Fuego Nuevo, H. La Colmena, Santa María del Monte, Valle de Luces, Santa María Aztahuacan, Pueblo Santa Martha Acatitla, H. El Salado, Ermita Zaragoza, H. Fuentes de Zaragoza, Ampliación las Peñas, Segunda Ampliación de Paraje San Juan, Segunda Sección de, Paraje San Juan, Barrio San Miguel, Barrio San Lucas, Barrio San José, Barrio Santa Bárbara, Barrio San Ignacio, Barrio La Asunción, Barrio San Pablo, Barrio San Pedro, Barrio San Antonio, Barrio San Lorenzo, El Manto, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Insurgentes, Jacarandas, La Era, La Purísima, Leyes de Reforma, Los Ángeles, Los Ángeles Apanoaya, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Puente Blanco, Santa Martha Acatitla Norte, Paraje San Juan Cerro, Sideral, Uscovi, Valle de San Lorenzo.

: El Mirador, El Molino Tezonco, El Paraíso, Jardines de San Lorenzo Tezonco, Monte Albán, Paraje, San Juan, Paraje Zacatepec, Presidentes de México, Pueblo San Sebastián Tecoloxtitlan, Ampliación, Fuego Nuevo, Ampliación Veracruzana, Estado de Veracruz, Fuego Nuevo, H. La Colmena, Santa María del Monte, Valle de Luces, Santa María Aztahuacan, Pueblo Santa Martha Acatitla, H. El Salado, Ermita Zaragoza, H. Fuentes de Zaragoza, Ampliación las Peñas, Segunda Ampliación de Paraje San Juan, Segunda Sección de, Paraje San Juan, Barrio San Miguel, Barrio San Lucas, Barrio San José, Barrio Santa Bárbara, Barrio San Ignacio, Barrio La Asunción, Barrio San Pablo, Barrio San Pedro, Barrio San Antonio, Barrio San Lorenzo, El Manto, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Insurgentes, Jacarandas, La Era, La Purísima, Leyes de Reforma, Los Ángeles, Los Ángeles Apanoaya, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Puente Blanco, Santa Martha Acatitla Norte, Paraje San Juan Cerro, Sideral, Uscovi, Valle de San Lorenzo. Magdalena Contreras : Ampliación Lomas de San Bernabé, Ampliación Potrerillo, Atacaxco, Barranca Seca, Cazulco, El Ermitaño, El Rosal, El Toro, Huayatla, La Carbonera, La Concepción, La Cruz, San Francisco, Barrio Plazuela del Pedregal, La Guadalupe, Las Cruces, Las Huertas, Las Palmas, Los Padres, Potrerillo, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, Pueblo San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepec, Tierra Colorada, Tierra Unida, Vista Hermosa, Barros Sierra, El Tanque, Lomas de San Bernabé.

: Ampliación Lomas de San Bernabé, Ampliación Potrerillo, Atacaxco, Barranca Seca, Cazulco, El Ermitaño, El Rosal, El Toro, Huayatla, La Carbonera, La Concepción, La Cruz, San Francisco, Barrio Plazuela del Pedregal, La Guadalupe, Las Cruces, Las Huertas, Las Palmas, Los Padres, Potrerillo, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, Pueblo San Nicolás Totolapan, San Bernabé Ocotepec, Tierra Colorada, Tierra Unida, Vista Hermosa, Barros Sierra, El Tanque, Lomas de San Bernabé. Milpa Alta: Pueblo San Agustín Ohtenco, Barrio la Luz, San Marcos, San Miguel.

Pueblo San Agustín Ohtenco, Barrio la Luz, San Marcos, San Miguel. Tláhuac : Ampliación José López Portillo, Ampliación Selene, Selene, El Rosario, Jaime Torres Bodet, Santa María de los Olivos, Peña Alta, Tierra Blanca, La Estación, La Habana, Santa Cecilia, Barrio San Mateo, San José, 3 de mayo, Barrio Asunción, Barrio La Lupita, Barrio San Miguel Mixquic, Barrio Los Reyes Mixquic, Pueblo San Andrés Mixquic y sus barrios, Pueblo San Pedro Tláhuac y sus barrios, Ojo de Agua, Las Puertas, Zacatenco, Pueblo Santiago Zapotitlán, La Conchita Zapotitlán, Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl y sus barrios.

: Ampliación José López Portillo, Ampliación Selene, Selene, El Rosario, Jaime Torres Bodet, Santa María de los Olivos, Peña Alta, Tierra Blanca, La Estación, La Habana, Santa Cecilia, Barrio San Mateo, San José, 3 de mayo, Barrio Asunción, Barrio La Lupita, Barrio San Miguel Mixquic, Barrio Los Reyes Mixquic, Pueblo San Andrés Mixquic y sus barrios, Pueblo San Pedro Tláhuac y sus barrios, Ojo de Agua, Las Puertas, Zacatenco, Pueblo Santiago Zapotitlán, La Conchita Zapotitlán, Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl y sus barrios. Tlalpan : 3 de mayo, Actopa, Ampliación Cuchilla la Padierna, Ampliación Padierna Petlatalco, Ampliación, Plan de Ayala, Belvere Ajusco, Bosques del Pedregal, Chichicapatl, Chichimilli, Cruz del Farol, Cuchilla, Ampliación Tepeximilpa, Cuchilla de la Loma Bonita, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de, Tepetongo, Divisadero, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Colibrí, El Verano, Fuentes de Tepepan, Héroes de Padierna, Jardines del Ajusco, Juventud Unidad, La Palma, La Palma 1ra, 2da y 3ra sección, La Primavera, La Tortuga Xolalpa, Lomas de Padierna Sur, Lomas de Coactetlan, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Texcalatlalco, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 2da, 3ra y 4ta sección, El Mirador, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38, Paraje Temastititla, La Joyita, Tetenco, Pedregal San Nicolás, Pedregal Santa Úrsula Xitla.

: 3 de mayo, Actopa, Ampliación Cuchilla la Padierna, Ampliación Padierna Petlatalco, Ampliación, Plan de Ayala, Belvere Ajusco, Bosques del Pedregal, Chichicapatl, Chichimilli, Cruz del Farol, Cuchilla, Ampliación Tepeximilpa, Cuchilla de la Loma Bonita, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de, Tepetongo, Divisadero, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Colibrí, El Verano, Fuentes de Tepepan, Héroes de Padierna, Jardines del Ajusco, Juventud Unidad, La Palma, La Palma 1ra, 2da y 3ra sección, La Primavera, La Tortuga Xolalpa, Lomas de Padierna Sur, Lomas de Coactetlan, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Texcalatlalco, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 2da, 3ra y 4ta sección, El Mirador, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38, Paraje Temastititla, La Joyita, Tetenco, Pedregal San Nicolás, Pedregal Santa Úrsula Xitla. Xochimilco: Alcanfores, Barrio La Tabla, Barrio Las Cruces, Barrio San Juan, Barrio San Antonio, El Arenal, Del Carmen, La Cañada San Lucas Xochimanca, Lomas de Nativitas, Rancho Tejocomulco, San José Zacatepec, Duraznotitla, Santa María del Olivar, Barrio La Candelaria, Cristo Rey, Ampliación Nativitas.

