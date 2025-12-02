Bloqueos, marchas y caos vial; así será el difícil martes 2 de diciembre para moverse en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este martes 2 de diciembre se prevé una jornada con múltiples movilizaciones sociales y eventos masivos que podrían complicar el tránsito en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

Si planeas desplazarte, toma en cuenta los siguientes horarios y rutas para evitar contratiempos.

Marchas y movilizaciones en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

Según la Agenda de Movilizaciones Sociales , este martes se registrarán una marcha, tres concentraciones, cuatro citas con autoridades —que implican presencia de grupos organizados— y 10 eventos de esparcimiento con alto aforo.

Las alcaldías con mayor actividad serán:



Cuauhtémoc con cinco eventos sociales

con cinco eventos sociales Venustiano Carranza con dos eventos

También habrá movilizaciones aisladas en Álvaro Obregón, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo e Iztacalco.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 2 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.

Marcha en el centro de la capital

Esta alcaldía será la más impactada durante el martes, por lo que se sugiere evitar el Centro Histórico y sus alrededores si no es necesario.



Marcha programada

08:30 horas: Glorieta de la Joven de Amajac o de Las Mujeres que Luchan



La colectiva Las Tonantzin marchará para exigir una mesa de trabajo que permita revisar carpetas de investigación en rezago. El tránsito podría verse afectado en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y zonas aledañas.



Concentraciones

Zócalo capitalino, durante el día



La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) se manifestará para solicitar la intervención presidencial en casos relacionados con derechos estudiantiles y justicia para alumnos oaxaqueños.



Citas con autoridades que implican presencia de manifestantes

13:00 horas: Secretaría de Movilidad (SEMOVI)



El colectivo Justicia para Todos demandará avances en la investigación de un ciclista fallecido.



15:30 horas: Secretaría de Gobierno de la capital

Damnificados Unidos de la CDMX acudirán para pedir avances en la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017 .



Venustiano Carranza : A las 10:00 horas, el Colectivo Ciclista de Nezahualcóyotl acudirá a la Coordinación Territorial VCA-2 para presentar una denuncia por violencia vial

: A las 10:00 horas, el Colectivo Ciclista de Nezahualcóyotl acudirá a la Coordinación Territorial VCA-2 para presentar una denuncia por violencia vial Álvaro Obregón y Xochimilco: Reportan una movilización menor cada una

Conciertos y peregrinaciones en CDMX

Durante la tarde-noche, la afluencia en la capital puede aumentar debido a los siguientes eventos:



Iztacalco: Concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros (21:00 h), con un aforo estimado de 70 mil personas

(21:00 h), con un aforo estimado de 70 mil personas Miguel Hidalgo: Presentación de La Cotorriza en Vivo en el Auditorio Nacional (20:30 h)

(20:30 h) Tláhuac y Tlalpan: Festividades de San Andrés Apóstol, con aforos de 30 mil y cinco mil personas respectivamente.

Recomendaciones para este martes

Planea rutas alternas

Considera usar transporte público

Evita zonas de conciertos entre 20:00 y 23:00 horas

entre 20:00 y 23:00 horas Mantente atento a reportes de la SSC

