Ciudad
Nota

Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX cerrada hasta nuevo aviso

Adrián Rubalcava, director del STC, informó que la suspensión del servicio es indefinida; miles de usuarios se ven afectados al inicio de semana.

metro_zocalo_cdmx_1_diciembre.jpg
Adriana Pacheco | adn Noticias
Actualizado el 01 diciembre 2025 07:53hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que este lunes estará cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 , que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, hasta nuevo aviso.

El anuncio del cierre de la estación se da en plena hora pico, cuando miles de personas se dirigen a sus escuelas y trabajos y buscan comenzar bien el mes.

¿Cuáles son las alternativas?

Adrián Ruvalcaba señaló que en la estación no habrá ascenso ni descenso de personas usuarias, por lo que exhortó a los usuarios a bajarse en Pino Suárez (líneas 1 y 2), Allende (línea 2), Bellas Artes (líneas 2 y 3).

¿Qué otras estaciones están cerradas?

El servicio del Metrobús informó que no hay servicio en Iztacalco de la línea 2, en ambos sentidos. Esto debido a la intervención en la estación.

De igual manera no hay servicio en:

  • Nápoles: Línea 1
  • Río Consulado dirección Preparatoria 1: Línea 5
  • Oriente 101, dirección preparatoria: Línea 5

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

