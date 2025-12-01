Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX cerrada hasta nuevo aviso
Adrián Rubalcava, director del STC, informó que la suspensión del servicio es indefinida; miles de usuarios se ven afectados al inicio de semana.
El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que este lunes estará cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 , que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, hasta nuevo aviso.
El anuncio del cierre de la estación se da en plena hora pico, cuando miles de personas se dirigen a sus escuelas y trabajos y buscan comenzar bien el mes.
🚨#AlertaADN
¡Tómalo en cuenta! ⚠️ El Metro informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso
¿Cuáles son las alternativas?
Adrián Ruvalcaba señaló que en la estación no habrá ascenso ni descenso de personas usuarias, por lo que exhortó a los usuarios a bajarse en Pino Suárez (líneas 1 y 2), Allende (línea 2), Bellas Artes (líneas 2 y 3).
¿Qué otras estaciones están cerradas?
El servicio del Metrobús informó que no hay servicio en Iztacalco de la línea 2, en ambos sentidos. Esto debido a la intervención en la estación.
De igual manera no hay servicio en:
- Nápoles: Línea 1
- Río Consulado dirección Preparatoria 1: Línea 5
- Oriente 101, dirección preparatoria: Línea 5
⚠AVISO L2
Seguimos informando, por intervención en la estación.
Sin servicio: Iztacalco (ambos sentidos).
(Actualización 07:39 h).
