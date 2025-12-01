Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX cerrada hasta nuevo aviso

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que este lunes estará cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 , que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, hasta nuevo aviso.

El anuncio del cierre de la estación se da en plena hora pico, cuando miles de personas se dirigen a sus escuelas y trabajos y buscan comenzar bien el mes.

🚨#AlertaADN



¡Tómalo en cuenta! ⚠️ El Metro informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso https://t.co/qgyY04CBng — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 1, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las alternativas?

Adrián Ruvalcaba señaló que en la estación no habrá ascenso ni descenso de personas usuarias, por lo que exhortó a los usuarios a bajarse en Pino Suárez (líneas 1 y 2), Allende (línea 2), Bellas Artes (líneas 2 y 3).

¿Qué otras estaciones están cerradas?

El servicio del Metrobús informó que no hay servicio en Iztacalco de la línea 2, en ambos sentidos. Esto debido a la intervención en la estación.

De igual manera no hay servicio en:

Nápoles: Línea 1

Río Consulado dirección Preparatoria 1: Línea 5

Oriente 101, dirección preparatoria: Línea 5

⚠AVISO L2



8⃣Seguimos informando, por intervención en la estación.

Sin servicio: Iztacalco (ambos sentidos).

(Actualización 07:39 h). Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 1, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

