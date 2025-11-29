Estaciones del Metrobús cerradas hoy por el Bolo Fest 2025

Ya comienzan los eventos previos a la Navidad y en la CDMX se llevará a cabo el Bolo Fest 2025 , un evento donde las personas disfrutaran de un espectáculo con música en vivo donde participarán una gran variedad de marcas de juguetes donde se vivirá un ambiente de celebración y felicidad.

Estaciones del Metrobús cerradas por el Bolo Fest 2025

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que habrá modificaciones en el servicio de las líneas 1, 4 y 7, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

La línea 1 no ofrecerá servicio de las 11:00 a las 19:00 horas en la estación Hamburgo, Reforma y Buenavista III.

La línea 4 no tendrá servicio durante todo el día de la estación Vocacional 5 a Plaza de la República.

La línea 7 no tendrá servicio de las 11:00 a las 20:00 horas de El Ángel a Hidalgo.

🚨 Recuerda.



⛄Hoy sábado 29 de noviembre, por evento navideño, el servicio las Líneas 1, 4 y 7 de Metrobús tiene modificaciones. 🎅🏻❄️



🐻‍❄️Consulta actualizaciones el Estado del Servicio en tiempo real.https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/CBBJ0eragN — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 29, 2025

Ruta y alternativas viales por el Bolo Fest 2025

El recorrido del Bolo Fest 2025 será sobre Avenida Paseo de la Reforma, comenzará en el Ángel de la Independencia con rumbo al Monumento a la Revolución y comenzará a las 15:00 horas.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales:



Circuito interior

Eje 1 norte

Avenida Chapultepec

Avenida Arcos de Belén

Eje Central Lázaro Cárdenas

Dr. Río de la Loza

Durante el desfile se desplegarán a mil 314 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar la seguridad, habrá 104 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de un helicóptero de agrupamiento Cóndores. Si no puedes asistir, puedes disfrutar del evento en vivo en las redes sociales oficiales de Liverpool .

