Estaciones del Metrobús cerradas hoy por el Bolo Fest 2025
Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Bolo Fest y habrá cierres viales y modificaciones en el servicio del Metrobús por lo que te recomendamos tomar previsiones.
Ya comienzan los eventos previos a la Navidad y en la CDMX se llevará a cabo el Bolo Fest 2025 , un evento donde las personas disfrutaran de un espectáculo con música en vivo donde participarán una gran variedad de marcas de juguetes donde se vivirá un ambiente de celebración y felicidad.
Estaciones del Metrobús cerradas por el Bolo Fest 2025
Mediante redes sociales, el Metrobús informó que habrá modificaciones en el servicio de las líneas 1, 4 y 7, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.
- La línea 1 no ofrecerá servicio de las 11:00 a las 19:00 horas en la estación Hamburgo, Reforma y Buenavista III.
- La línea 4 no tendrá servicio durante todo el día de la estación Vocacional 5 a Plaza de la República.
- La línea 7 no tendrá servicio de las 11:00 a las 20:00 horas de El Ángel a Hidalgo.
🚨 Recuerda.— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 29, 2025
⛄Hoy sábado 29 de noviembre, por evento navideño, el servicio las Líneas 1, 4 y 7 de Metrobús tiene modificaciones. 🎅🏻❄️
🐻❄️Consulta actualizaciones el Estado del Servicio en tiempo real.https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/CBBJ0eragN
Ruta y alternativas viales por el Bolo Fest 2025
El recorrido del Bolo Fest 2025 será sobre Avenida Paseo de la Reforma, comenzará en el Ángel de la Independencia con rumbo al Monumento a la Revolución y comenzará a las 15:00 horas.
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales:
- Circuito interior
- Eje 1 norte
- Avenida Chapultepec
- Avenida Arcos de Belén
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Dr. Río de la Loza
Durante el desfile se desplegarán a mil 314 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar la seguridad, habrá 104 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de un helicóptero de agrupamiento Cóndores. Si no puedes asistir, puedes disfrutar del evento en vivo en las redes sociales oficiales de Liverpool .
