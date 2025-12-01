CDMX en alerta: Trabajadores del Metro amenazan con detener el servicio ¿Por qué el descontento?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) advirtió que podría suspender el servicio en varias líneas del Metro de la Ciudad de México (CDMX) si las autoridades capitalinas continúan sin atender sus demandas laborales.

La advertencia se incrementó tras nuevas declaraciones del gremio, encabezado por Fernando Espino Arévalo, quien aseguró que el descontento entre los trabajadores ha llegado a un punto crítico.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Exigen atención a demandas laborales: compactación, seguridad y equipo

En un mensaje difundido por el integrante de Comunicación Social del Sindicato, Martín Sandoval, el gremio reiteró sus principales exigencias dirigidas a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina :

“Exigen compactación de plazas, revisión de áreas peligrosas e insalubres, ropa de trabajo, equipo de seguridad para el personal técnico y administrativo, entre otras”, señala el comunicado compartido por Sandoval.

Agregó que el sindicato ha solicitado una reunión con la mandataria, pero “desde su llegada al Gobierno de la Ciudad de México no los ha querido recibir”.

El SNTSTC sostiene que estas peticiones llevan meses sin ser atendidas, a pesar de que representan condiciones mínimas para la operación segura del sistema.

El @SNTSTC_Metro , que preside Fernando Espino Arévalo, exhortó a la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM para que atienda las justas demandas de los Trabajadores del @MetroCDMX Exigen Compactación de Plazas, Revisión de Áreas Peligrosas e Insalubres, Ropa de Trabajo, Equipo de… pic.twitter.com/tgaqiowKpB — Martin Sandoval (@martsandoval) November 27, 2025

Protestas se intensifican dentro del Metro

En distintas estaciones, trabajadores han colocado carteles en trenes, pasillos y oficinas administrativas con el fin de visibilizar la falta de respuesta del Gobierno capitalino.

Estos mensajes alertan sobre riesgos operativos, falta de equipo y condiciones laborales deficientes que, según el sindicato, se han agravado durante el último año.

De acuerdo con Espino Arévalo, de no haber solución, se está organizando una marcha masiva al Zócalo ; no obstante, en última instancia, podrían ejecutar un paro en diversas líneas del Metro.

Amenaza de paro preocupa por impacto en la movilidad

La posibilidad de suspender el servicio preocupa debido a la enorme dependencia que millones de usuarios tienen del Metro. Un paro obligaría a canalizar el flujo hacia metrobuses , trolebuses y rutas concesionadas, saturando la infraestructura de transporte en la capital.

En días recientes, usuarios han reportado tiempos de espera superiores a los 20 minutos y menos trenes en circulación. Aunque el sindicato no ha iniciado ningún paro parcial, aseguró que estos retrasos evidencian la urgencia de atender fallas estructurales que también forman parte del reclamo.

Se escuchan detonaciones en la Línea B del Metro CDMX [VIDEO] Muchas personas creyeron que eran balazos, pero se trataba de petardos que explotaban a las afueras de algunas estaciones de la Línea B

Sindicato pide diálogo inmediato

El SNTSTC reiteró que su objetivo no es afectar a la ciudadanía, sino garantizar condiciones laborales seguras y dignas para los trabajadores. Urgió nuevamente a Clara Brugada a abrir una mesa de diálogo antes de que la situación escale a un conflicto mayor que afecte a toda la Ciudad de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.